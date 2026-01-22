川普大轉彎 達成格陵蘭框架協議 取消歐洲8國加稅

川普總統(右)21日在與北約秘書長呂特(左)會談後表示，與北約就格陵蘭問題達成框架協議，美國已取消對歐洲國家增加10%關稅。（美聯社）

川普總統原本揚言不惜動用武力拿下丹麥半自治領地格陵蘭，2月1日起將對反對美國取得格陵蘭的歐洲八國加徵10%關稅，但21日情勢出現逆轉。川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文宣布，已經達成格陵蘭協議的框架(framework)，不會實施關稅。目前在瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇的川普也說，正與北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)商討如何增進北極安全。

紐時：傳丹麥將把格島數塊小土地主權交美建基地

紐約時報報導，川普發布貼文前，北約於21日舉行一場會議，各成員國的高階軍事官員在會中討論一項折衷方案。3名知情資深官員透露，丹麥將依該方案，把格陵蘭島上數塊小面積土地的主權交予美國，以便美方興建軍事基地。

這些官員表示，這個想法是呂特長期推動的方向。其中兩名與會官員並將此一安排，與英國設於賽普勒斯、被視為英國領土的軍事基地相提並論。但前述官員表示，他們並不清楚該構想是否屬於川普所宣布框架的一部分。

川普稍早也表示，美國不會動用武力拿下格陵蘭。

川普表態想要取得格陵蘭之後，丹麥與格陵蘭同聲反對，歐盟則做好準備面對美國經濟報復。華盛頓郵報分析，川普的最新宣布似乎不再主張要把其他國家領土掠為己有，由於川普並未提供具體細節，初步看來協議並不是川普先前主張的美國完全掌握格陵蘭主權。

丹麥外交高層官員說，美國不會「擁有」(own)格陵蘭，而且呂特並未獲得授權可以把某個北約成員國的領土轉移給另一個成員國。

川普發文寫道：「我們對於格陵蘭甚至整個北極地區的未來協議，已經訂定框架。」他指出：「這套解決方案如果得以實現，對美國與所有北約國家都是很好的。」他表示，「金穹」(Golden Dome )飛彈防禦系統涉及格陵蘭的部分仍有待進一步討論。「金穹」是耗資1750億的多層次防衛系統，首次把美國武器部署於太空。

川普態度翻轉發生於跟呂特的一對一會談之後。川普接受CNBC新聞頻道訪問時說，這些協議將「永久存在」，但不願說明是否涉及擁有格陵蘭主權。

丹麥：不加徵關稅讓事件降溫

丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)接受丹麥廣播公司訪問時說，美國不會「擁有格陵蘭」，因為「那是紅線」，不過川普不徵關稅使這件事降溫。

北約發言人哈特（Allison Hart） 在聲明中表示，未來討論將聚焦於確保北極地區的安全，其中包括丹麥、格陵蘭與美國之間的會談，「目標在於確保俄羅斯與中國永遠無法在格陵蘭取得立足點——無論是在經濟上或軍事上。」

川普21日稍早在達沃斯論壇對外國元首、企業高層發表演說時，展現美國一定要取得格陵蘭的決心，但排除使用武力手段達到目的，對於盟友則可能施加經濟與外交壓力。

丹麥官員說，丹麥、格陵蘭代表19日會晤呂特時，提議由北約特遣部隊進駐格陵蘭，為化解與美國之間的爭端預做鋪陳。

丹麥與北約外交官同時透露，為了安撫川普，已經準備同意美軍擴大格陵蘭基地並加派美軍部隊，並且允許美方投資格陵蘭礦產開採。

川普不動武 美股止跌回升

川普表明不會武取格陵蘭的消息傳出，道瓊工業平均指數、史坦普500指數以及那斯達克指數期貨全面止跌回升。

