川普大退群 斷援66國際組織

美國總統川普7日簽署行政令，宣布美國將退出66個國際組織，其中包含《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）等31個聯合國體系內的機構，以及35個非聯合國組織。且美國「大退群」的範圍還可能擴大，美國務卿盧比歐表示，其他國際組織的審查工作仍在進行中。分析指川普政府此舉，代表美國進一步收縮對全球多邊合作的承諾。

根據白宮發布的事實清單，川普政府退出的國際組織，主要是推行激進的氣候政策、全球治理和意識形態綱領，都與美國的主權和經濟實力相衝突。內文提到，美國納稅人在這些組織上耗費數十億美元，卻鮮少有回報。

再者，這些組織常批評美國政策，推動與美國價值觀相悖的議程，或聲稱要解決重要問題，但未能取得任何實際成果。退出這些組織，是川普想節省納稅人的錢，把資源重新集中在「美國優先」的事項上。

根據備忘錄，川普下令退出的組織，包括聯合國性別平等及婦女賦權署、聯合國經濟與社會事務部等31個聯合國機構，及大西洋合作夥伴關係、全球反恐論壇等35個非聯合國組織。

《美聯社》指出，從白宮公布的清單來看，多數機構與聯合國有關，主要聚焦於氣候、勞工、移民，以及其他被川普政府歸類為迎合多元化和「覺醒」倡議的議題。

盧比歐隨後跟進白宮發布聲明指出，「川普政府認為這些機構職能累贅、管理不善、毫無必要、浪費資源、運作不力，被一些別有用心、追求自身利益的勢力所操控，與我們的國家利益背道而馳，或者對美國的主權、自由和整體繁榮構成威脅。」

這並非川普2.0政府首次退群。川普去年1月20日重返白宮後，美國已陸續退出世界衛生組織（WHO）、《巴黎氣候協定》；兩者的退出程序將分別於本月22、27日生效。

國際危機組織聯合國事務主管福爾蒂認為，這具體呈現了美國對多邊主義的看法，也就是「要嘛聽我的，要嘛滾蛋」，美國希望國際合作按華府設定的路線進行。按《美聯社》說法，美國對聯合國的經費支持，也逐漸轉為「單點付費」模式，只提供資金給那些符合川普施政議程、不背離美國利益的項目和機構。

而美國此次大退群，恰逢川普政府對委內瑞拉發動軍事行動、釋出拿下格陵蘭島意圖之際，這些行動都大大震撼了美國盟友和對手。大陸外交部8日則表示，美國退群已不是什麼新聞。