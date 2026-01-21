川普大逆轉！ 格陵蘭不動武、取消對歐8國高關稅

曾暗示可能「強取豪奪」格陵蘭的美國總統川普（Donald Trump）態度變了，他在美國當地時間21 日（週三）承諾不會以武力拿下格陵蘭，且與北約就格陵蘭相關議題達成初步共識後，將不會於原定2月1日加徵歐洲8國關税。

川普急欲旗插格陵蘭。（資料照／翻攝Truth Social「realDonaldTrump」）

川普先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭的控制權，他近期態度越趨強硬，暗示不排除動用武力，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。丹麥因此向格陵蘭增派兵力，並出動陸軍司令坐鎮努克；歐盟也研擬經濟反制措施，美、歐為此陷入分歧。

川普於當地時間21日在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇（WEF）上演說，在格陵蘭問題上態度放軟，強調美國不會以武力取得格陵蘭；並且在會見北約秘書長呂特後，親自宣布此消息。

川普在自家社交平台Truth Social發文，他與呂特展開具有建議性會談，雙方已就格陵蘭，以及更廣泛的北極地區，形成一項未來協議框架。

歐盟執委會主席范德賴恩。（資料照／美聯社）

川普強調，相關協議仍未完成，細節尚未公布，這項框架若最終落實，將同時有利於美國與所有北約成員國。在此背景下，川普宣布將撤回原定於 2 月 1 日生效、針對部分歐洲國家的關稅措施。

川普在聲明中並指出，相關各方仍將持續就格陵蘭議題進行進一步磋商，包括所謂的「金穹」(Golden Dome) 飛彈防禦系統計畫在內的相關安排，仍在討論之中。

有外媒報導，川普近日將赴達沃斯，可能與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面，討論格陵蘭與關稅問題。

