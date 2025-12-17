川普大麻煩 曾經投他的選民因生活開銷成本上漲轉向民主黨

生活開銷成本上漲，使得許多曾經投票給川普的選民轉向民主黨 圖：翻攝自美國共和黨的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國上個月舉行的幾場地方選舉，都由民主黨獲勝。《政客》（Politico）掌握到的一項由民主黨民調機構進行的焦點小組訪談顯示，在維吉尼亞州和紐澤西州，曾支持川普的選民因生活開銷暴漲問題而大幅轉向民主黨。

《政客》雜誌報導，對上個月在新澤西州和維吉尼亞州轉而支持民主黨的川普或第三方候選人的選民進行的選後調查發現，經濟問題是這些選民最關心的問題。紐澤西州民主黨眾議員謝禮爾 （Mikie Sherrill） 和維吉尼亞州民主黨前眾議員斯潘伯格 （Abigail Spanberger） 將生活開銷成本問題作為競選宣傳的核心，這助力她們取得了兩位數的勝利。

調查結果顯示，斯潘伯格和謝禮爾的勝利歸功於她們始終「聚焦」於經濟問題，「同時避免黨派間的互相指責」，而這些搖擺選民則對共和黨領導層在生活成本問題上的表現感到「失望」。

報導指出，這四場焦點小組訪談由中間派政黨「中心通道聯盟」(Center Aisle Coalition) 委託開展，該聯盟由佛州民主黨前眾議員墨菲 （Stephanie Murphy） 創立，訪談由「影響力研究公司」(Impact Research) 執行。據一位參加訪談的人士和一位聽取了訪談簡報的人士透露，主持訪談的民主黨民調專家墨菲 (Molly Murphy) 於週二向一些眾議院民主黨議員介紹了訪談結果。這兩位人士均要求匿名，以便描述私人會議的情況。

這項研究與近期一系列民調結果相吻合，顯示選民對生活開銷成本的擔憂日益加劇。根據《政客》雜誌上月進行的民調顯示，近半數美國人表示，水電費和食品雜貨等日常開支難以負擔。美國勞工部16日公佈的數據顯示，11月失業率升至4.6%，創四年多來新高。

上週，川普在賓州的一次集會上發表了一場旨在關註生活成本問題的演講，但卻偏離了事先準備好的講稿，敦促民眾在假日購物季期間實行緊縮政策，並稱生活開銷難以負擔是「騙局」。

民主黨人認為，如果民主黨候選人能夠消除他們所說的潛在負面影響，那麼總統對經濟問題的回應將為他們爭取曾經支持川普的選民提供機會。

這份備忘錄總結了焦點小組訪談的結果，指出「這些選民對民主黨整體深感擔憂」，並稱民主黨的形象「軟弱無力，缺乏明確性」。備忘錄還指出，這些選民仍然擔憂民主黨在「跨性別青年政策、過度支出福利、寬鬆的邊境和犯罪政策，以及總體上未能關注大多數美國人的利益」等議題上的立場。

備忘錄指出，謝禮爾和斯潘伯格「巧妙地將他們的對手定義為川普的傀儡，同時又避免讓自己被定義為『抵抗運動』的代表」，結果是共和黨候選人最終以兩位數的差距落敗。

備忘錄還指出，民主黨「重新聚焦醫療保健，正在重塑選民對民主黨優先事項的認知，並幫助他們理解中期選舉後民主黨領導層的可能面貌」。

《政客》雜誌指出，這一最新跡象表明，如果民主黨人能夠繼續關注經濟問題，那麼疲軟的經濟將成為共和黨在即將到來的期中選舉時面臨的一大難題。

