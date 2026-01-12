川普太狂了！自封「委內瑞拉臨時大總統」 還按讚想插手古巴接班人

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國僅用3小時突襲就生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），此舉震撼全球；美國總統川普本人對此更是大為自豪。今（12）日網上突然瘋傳，川普在自家社群Truth Social上自封「委內瑞拉臨時大總統（Acting president of Venezuela）」的截圖，隨後川普本人也親自分享。

美國總統川普在自家社群Truth Social上自封「委內瑞拉臨時大總統（Acting president of Venezuela）」。

X社群上流傳一張截圖，內容是川普在社群上自介中，除了有2025年1月就任第45、47屆美國總統外，新增了在2026年1月就任「委內瑞拉臨時大總統」（Acting president of Venezuela）。雖然很快就被戳破，這是有心人士惡稿修圖，但川普本人似乎相當滿意，將這張截圖分享到自己的真實社群(Truth Social)上，再度引爆輿論。

川普相當滿意被封為委內瑞拉臨時大總統。（圖／翻攝自Truth Social）

川普當然並沒有就任委內瑞拉總統，委內瑞拉目前由副總統羅德里格斯於6日擔任臨時領導人。川普除了轉貼這則「大總統」貼文，也轉發了一則出自X（前Twitter）用戶史密斯（Cliff Smith）的留言，該留言戲稱現任美國國務卿、出生於古巴移民家庭的馬可·魯比奧（Marco Rubio）將成為下一任古巴總統。川普在留言區簡短評論：「聽起來不錯！」又引發各界揣測，美國下一個鎖定古巴的可能性。

