川普奇襲委內瑞拉！柯文哲：美國指責中國時候，要想想自己的行為

政治中心／綜合報導

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦，震撼全球。前民眾黨主席柯文哲今（4）日表示，「這就是大國政治」，不過，話鋒一轉，柯文哲也說「美國在指責中國時候，有時候要想想自己的行為。」

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於當地時間3日凌晨突然發生多起爆炸，美軍隨後證實了這起軍事行動，並宣布已活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻。美方消息指出，司法部預計召開記者會，依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。

柯文哲上午陪同民眾黨嘉義市長參選人張啟楷前往城隍廟上香祈福，受訪時被問到美國奇襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦一事時，柯文哲表示，這就是大國政治，美國其實只是赤裸裸的做想做的事情，國際現實狀況就是這樣。如果國際正義來講，這叫美國的新門羅主義把南北美洲當作他的勢力範圍，「想怎麼幹就怎麼幹！」

話鋒一轉，柯文哲說，「我想美國在指責中國時候，有時候要想想自己的行為」，戰爭要有道德的正當性，不過，大國政治就是這樣國際現實主義。



