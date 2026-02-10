川普奪島之說損害信任 美參議員訪格陵蘭修補關係

（中央社格陵蘭努克9日綜合外電報導）美國多位參議員一行今天訪問格陵蘭（Greenland），他們說此行目的在「重新修補對總統川普揚言併吞格陵蘭島所造成的信任感破壞」。

法新社報導，美國總統川普多次揚言，如有必要將以武力奪取這塊丹麥屬地，並以俄羅斯及中國帶來安全威脅為理由，這讓歐洲盟友感到震驚不安。

共和黨籍參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）在記者會上說：「僅僅（川普）幾句話、幾個字，美歐二次大戰以來所累積的信任已被侵蝕瓦解了。」

「我們必須努力修補這份信任。」

此次訪團成員包括：多次與川普意見不合的中間派穆考斯基、無黨籍的金恩（Angus King）、民主黨籍的皮特斯（Gary Peters）與哈山（Maggie Hassan）。

參議員一行訪問位於皮圖菲克（Pituffik）的美軍基地，並與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）會面，也安排與格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）會談。

上月，川普在和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成「框架協議」以確保美國在此地區影響勢力後，他才放棄要奪取格陵蘭的說法。

目前，美國、丹麥與格陵蘭已成立三方工作小組，討論華府對北極安全所關心的問題，但細節尚未公開。

民主黨參議員皮特斯表示：「我們有一位破壞信任的總統…我認為這是非常重大的傷害，現在必須加以修補。」

他說：「我們視你們為朋友，也希望你們把我們當作朋友。」

丹麥與格陵蘭表示，雖他們認同川普對安全的關切，但主權與領土完整是雙方討論的「底線」。（編譯：紀錦玲）1150210