川普奪格陵蘭不道德？她喊「強權即真理」：歐洲人忘了殖民時代

美國總統川普在社群媒體Truth Social上傳AI合成照，揚言要在格陵蘭土地上插上美國國旗和屬於美國領土的標誌。翻攝Truth Social



美國總統川普為奪格陵蘭頻頻出招，有媒體稱美國社會普遍反對，歐洲國家也一致譴責，似乎搞得「裡外不是人」。不過，有專家指出，其實7成川粉強烈支持這些政策，而「強權即真理」的國際運作模式距今也不遠，在川普企圖終結「FDR羅斯福時代」的同時，各國要有所應對，而非期待回到過去。

發行「阿跪『很』政經系列」的東岸跪婦昨（1/20）在臉書粉專寫到，在格陵蘭議題上，有媒體引用8成美國人「反對向格陵蘭出兵」的民調，延伸成「美國人普遍反對」，但「這是一種完全失真的數據判讀，因為美國人反對向格陵蘭出兵不代表反對將領土擴張到格陵蘭」。

廣告 廣告

東岸跪婦說，依照《華爾街日報》最新的民調，2024年投票給川普的美國選民，92%對他的政策表現給予正面評價，70%是「強烈的支持」，亦即對他展開的全球貿易戰、ICE大規模粗暴的逮捕偷渡客、對名校開戰、反綠能加強石化、撤銷一切的DEI（Diversity, equity and inclusion，意指多元、平等、包容）、再到派美軍攻進委內瑞拉把馬杜洛抓來紐約關，都非常支持。

普遍選民中，52%的人覺得他帶來的混亂會對美國有傷害。即使稍微過半的美國選民不滿川普，依美國的選舉制度，也不代表他就真的是跛鴨總統。

而且這次的白宮團隊跟共和黨議員們與8年前的嚴重分裂不同，東岸跪婦指出，現任白宮副幕僚長米勒跟總統顧問納瓦羅在2021年後鋪路，如今的白宮團隊跟共和黨參眾議員幾乎沒人反對川普。

《華爾街日報》稱，川普不斷的測試世界各國的承受度，因為得趕在期中選舉前有足夠的成果，學者也認為，在期中選舉前，川普不可能在任何的戰線上退讓。尤其在三角洲部隊完成委內瑞拉軍事行動後，川普更認為美軍所向無敵。

過去一年，川普真正被迫退讓過的一次，是4月初開打全球貿易戰後，美債市場利率飆高才被迫延後。東岸跪婦說，這次唯一可能反制他的機會，是11月共和黨輸掉眾議院，眾議院能發動對政策的調查權，甚至上升到彈劾案，強大力道將堪比4月的美債利率。

前美國眾議院議長金瑞契認為，川普真正的目標是要徹底重新定位美國，徹底終結已經運行90年的「FDR羅斯福時代」，即1930年經濟大恐慌後，羅斯福上任推行新政，成立了聯合國，又推動關稅暨貿易總協定（GATT）進而轉型成世界貿易組織（WTO），進入全球化時代。

東岸跪婦表示，這樣的時代對美國近400年的社會是極度短暫的，只是現代世界各國已經習慣了這樣的運作方式，歐洲人反而忘記了強權即真理這樣的國際運作模式，就是FDR羅斯福選上美國總統前，歐洲人自己的對外殖民模式。

東岸跪婦認為，川普雖然不一定能在任內終結「FDR羅斯福時代」，但「逆全球化」的路線不可能變化，世界各國都必須應對這樣的路線，而不是期待回到過去。

更多太報報導

【王丹觀點】美對中策略重大改變！一個月內「五箭齊發」：沒宣戰更令中國害怕

投書／從「馬德案」看中共滲透的轉型與台灣的國安盲點

中共無人機首闖東沙！美2軍艦穿越台海 軍事專家：警告北京不要趁隙擾台