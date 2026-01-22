川普奪格陵蘭髮夾彎！歐盟峰會「鬆一口氣」 信任重創加速推戰略獨立
美國總統川普對格陵蘭的強硬立場出現戲劇性轉變！在達沃斯論壇與北約秘書長呂特會晤後，川普宣布撤回針對歐洲8國的關稅威脅，並排除動武奪取格陵蘭的可能性。儘管情勢趨緩，歐盟領袖仍於布魯塞爾召開緊急峰會，直言跨大西洋夥伴關係已遭受「重創」，歐洲必須加速推動戰略獨立，以因應美方反覆無常的外交手段。
川普於22日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會談後，在社群平台Truth Social宣布，雙方已就格陵蘭及整個北極地區形成「未來協議框架」，並決定取消原定於2月1日對不配合格陵蘭併購案之盟友徵收的10%關稅。川普隨後在演說中表示，雖然他仍認為美國獲取格陵蘭所有權對安全至關重要，但已明確表示「軍事選項不在討論桌上」，並稱目前「並非必要」。
即便緊張局勢降溫，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在抵達布魯塞爾會場時仍難掩失望，痛批過去一週的關係受挫，歐洲陷入「一天一變」的不穩定狀態。法國總統馬克宏則直言，雖然事情暫時平息，但歐洲必須維持「高度警戒」，並隨時準備動用手頭的貿易制裁工具，如反脅迫機制，防止歐洲再次淪為被威脅的對象。
德國總理梅爾茨在峰會中將美方的退讓，歸功於歐洲的「團結與決心」。他一方面對川普撤回威脅表示歡迎，認為這展現了跨大西洋合作仍有轉機，但另一方面也呼籲歐洲不能因此掉以輕心。梅爾茨強調，歐洲必須承擔更多防禦責任，特別是北約歐洲成員國必須有能力保護包含北極在內的領土，不能長期重度依賴美方的情報與導彈防禦系統。
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）重申，格陵蘭主權絕不容交易，雖願在尊重主權的前提下討論安全合作，但反對任何形式的霸凌。然而，白宮發言人李維特隨後在簡報中表示，美方雖暫時採取外交手段，但「將格陵蘭納入美國領土」仍是川普的核心戰略目標。外交分析指出，此次危機已讓歐盟領袖看清，與現任美國政府打交道必須建立在「更少依賴、更多自主」的基礎上，歐盟將研擬長期方案以應對未來更趨複雜的美歐關係。
