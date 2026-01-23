川普女婿提「新加薩」計畫 擬建住宅大樓、資料中心和工業園區

川普女婿庫許納22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說。（美聯社）



以色列持續對加薩發動攻擊，不斷違反停火協議之際，美國22日在瑞士達沃斯提出「新加薩」計畫，要在已被炸成廢墟的加薩，興建住宅大樓、資料中心和海邊渡假村。

路透社報導，加薩官員表示，以色列22日對加薩空襲造成5人死亡。這是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列去年10月達成停火協議以來，以色列最新一起攻擊事件。

加薩第一階段的停火協議雖然屢次被違反，但是川普仍宣布進入第二階段，宣布成立加薩「和平理事會」，廣邀各國加入，並有意將此理事會擴大為解決全球衝突的機構，取代聯合國。

川普22日在達沃斯針對成立「和平理事會」舉行盛大簽名儀式後，邀請他的女婿庫許納（Jared Kushner）介紹加薩建設計畫。在歷經2年的炮火蹂躪後，原本有200萬人居住、人口稠密的加薩城鎮已成為廢墟。

川普女婿提「新加薩」計畫 未提對巴人賠償和資金

庫許納在達沃斯發表簡報，提出「新加薩」計畫，展示一張有不同顏色的地圖，分別標示住宅區、資料中心和工業園區，其中一張簡報還顯示地中海岸景色，蓋有許多類似杜拜和新加坡的高樓大廈，估計興建計畫會從加薩南部拉法（Rafah）開始，該區域目前完全由以色列軍方控制。

庫許納表示，「我們一開始粗略考慮（建造）一個自由區，然後又考慮一個哈瑪斯區」，「然後我們說，你知道嗎？我們乾脆規畫一個破壞性的成功吧！」

不過，庫許納並未提到一些關鍵的問題，包括房地產的所有權，或是對巴勒斯坦人的戰損賠償，也沒提到流離失所的巴勒斯坦人是否能住在這些重建的地區。

庫許納也未解釋誰會出資，而要在加薩重建，首先必須要清除多達6800萬噸的瓦礫和戰爭殘骸。庫許納僅稱，未來幾週會在華府舉行會議，「屆時會宣布私部門將會做出許多貢獻」，但未有進一步解釋。

根據路透社，庫許納簡報的內容與去年12月洩漏給《華爾街日報》的完全相同。當時報導指出，華府提議為重建出資20%，但也未有更多細節。

停火協議進入第二階段 以色列對加薩攻擊並未停歇

川普的加薩停火協議分三階段進行，第一階段是哈瑪斯釋放以色列人質，換取約1900名巴勒斯坦囚犯獲釋，以色列軍隊部分撤離，允許人道救援進入。第二階段是解除哈瑪斯的武裝，國際維和部隊將部署至加薩，以色列軍隊進一步撤離。在第一階段結束後，以色列控制了加薩一半以上的地區，哈瑪斯只控制沿海地區一小塊領土。

不過，在第一階段期間，以色列時常對加薩空襲，指控哈瑪斯意圖攻擊以色列軍隊或侵占以色列佔領的地區。加薩衛生官員指出，自停火協議生效以來，以色列已經殺害超過480名巴勒斯坦人，武裝份子也殺害3名以色列士兵。

