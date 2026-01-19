川普女婿45歲生日！ 伊凡卡辣曬「黑絲＋馬甲」告白16年婚姻

伊凡卡為老公庫許納慶祝45歲生日。（翻攝ivankatrump IG）

美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）近日度過45歲生日，「第一千金」老婆伊凡卡（Ivanka Trump）分享一家五口照片，並對16年婚姻及家庭生活深情告白。

一家五口現身音樂會？ 伊凡卡曝私下慶生夜畫面

庫許納過45歲生日當天，與伊凡卡和3名子女一起去看音樂會，一家人度過難忘夜晚。從伊凡卡分享的照片中，可見她穿英國品牌Annie's Ibiza金黑色馬甲短洋裝，搭配黑絲襪和尖頭高跟鞋，手拎Geraldine Guyot x Bvlgari靈蛇手提包，大長腿、好身材一覽無遺。

廣告 廣告

伊凡卡感性發文，祝丈夫45歲生日快樂，寫下：「能與最了解、也最愛你的人們一起慶祝這一天，我滿懷感恩。」

伊凡卡為丈夫庫許納慶祝45歲生日。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡穿金黑色馬甲洋裝，配黑絲襪，盡顯好身材。（翻攝ivankatrump IG）

庫許納有哪些特質？ 伊凡卡告白老公超深情

伊凡卡提到丈夫的特質：「你以細膩的心思、遠見與真誠帶領一切，也用同樣的穩定、愛與用心陪伴家人。孩子們正從你身上學習，什麼是承諾、什麼是安全感，以及安靜而持續的付出，如何隨時間累積成真正的力量。這，正是你最重要、也勝過一切的傳承。」最後她說：「能與你並肩打造這段人生，我感到無比、無盡的感激。」

庫許納過45歲生日，與妻子伊凡卡和3名子女去看音樂會。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡和14歲女兒阿拉貝拉拍照，做出怪表情。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡和庫許納2009年10月結婚，育有3名子女——14歲的長女阿拉貝拉（Arabella）、12歲長子約瑟夫（Joseph）和9歲次子西奧多（Theodore）。

庫許納與伊凡卡在川普第一任期時，曾擔任白宮高級顧問。在川普第二任期時，伊凡卡表明不再參與政治事務，但庫許納則持續活躍於外交相關領域，近日他成為川普所成立的「加薩和平委員會」成員之一，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等政要共同參與相關事務。

更多鏡週刊報導

美「第一千金」伊凡卡辣秀大長腿！ 14歲女兒「光腳」身高快追平媽咪

梅蘭妮亞爆乳迎新當最辣第一夫人！ 川普高喊「世界和平」

川普孫子女「陪梅西進球場」成焦點！ 媽咪伊凡卡驕傲滿滿