川普好夢常驚 和平委員會暫時無解

一年來，川普總統秉承其「讓美國再次偉大」的理念，我行我素。其內外政策的實質是實現美國「單極霸權的回歸」。包括，關稅戰、委內瑞拉斬首事件、幻想強佔格陵蘭、對伊朗發動戰爭威脅，繞過聯合國宣布成立「和平委員會」等舉措，令世界瞠目結舌。作為一名政治領導者，川普對外政策的表態越來越強硬，對內，右翼民粹主義和個人權利的膨脹，也越來越強烈。國際社會對川普政府的態度，也從其就職時的靜觀，謹慎，發展為反抗與抵制。

討論和平委員會的「無解」，是指川普領導下的美國帶頭衝擊國際規則與秩序，「另立國際新規」的做法，經不起時間檢驗，難以成功。川普的真實目的究竟是什麼？川普現象將把世界引向何處？也許今年11月美國的期中選舉，才是觀察的節點。

廣告 廣告

一、川普政治：美國霸權的回歸。2025年1月20日川普就任。當時國際社會就輿論紛紛，預言2025年的川普絕不是2016年第一任期時的川普，他將「大幹一場」，謀求「歷史留名」；預言其第二任期將被右翼包圍。對內首要目標是就美國經濟的優先結構重新排序，如半導體、晶片、石油，天然氣、新能源、關稅、科技等，預言這將是一場激烈的利益衝突，也許會割裂美國。

二、好夢「常驚」。從全球關稅戰到委內瑞拉馬杜洛夫婦的閃電抓捕，從美國對委內瑞拉石油公司的接管，到目前委內瑞拉石油的銷售「遭到困境」，從高度聲稱武力吞併格陵蘭島，到達成「特權待遇」框架協議，但隨後遭到歐洲的聯合反擊，從達沃斯世界經濟論壇上「狂噴歐洲」，點名警告加拿大不得忤逆，到加拿大、德國、英國領導人相繼訪華，繼續向東，看好亞洲，看好中國市場。

從川普宣布調集航母雲集中東，排兵部將，對伊朗擺出戰爭威脅的態勢，到目前的等待時機，從國內年中推出大而美預算法案，尤其是涉及美國資本市場武器化，世界高度關注的899條款，顯示美國試圖重新談判並主導全球最低企業稅等國際規則制定的野心，到前段時期川普在明尼蘇達州動用準軍事力量（ICE），出現大規模民眾抗議。說明川普現象，是好夢不斷，還是噩夢連連，取決於美國自身。

三、為什麼說和平委員會「暫時無解」。川普政府尺度最大，最體現其霸道的一個動作，是繞過聯合國宣布成立和平委員會。川普實際上是將自己定義為「終身董事長」，入會費以10億美元開價，被譽之為賣「樓花」。據悉，接到邀請的60個國家中，已有20個表態將加入。如何繼續推進？目前「暫時無解」。其一，沒有體制保障，川普的政策目標是製造世界不確定性的汪洋大海，把美國描述為「唯一的綠洲」，利用世界對經濟不安全和政治不安全的恐懼為美國謀利，與維護和平，背道而馳。

其二、川普為證明他是「最有能力的世界領導者」，對外政策將繼續強硬，繼續諉過於外，這將激起全球的抵制。其三，美國外交政策的三大支柱是經濟、安全、人權。川普外交是對美國傳統外交的顛覆，對外政策一是製造地區衝突以突出美國的影響力，二是打破既有的同盟結構，逼迫它國交出新的利益。川普外交能夠走多遠，還需拭目以待。

其四，MAGA的推行，川普「交易性」外交過程中，夾雜著提升川普「世界領導人地位」，為其家族增加巨額財富等個人私利，這將在美國國內政爭中繼續「發酵」。美國內部複雜的利益糾葛，加劇國際社會認為美國單極時代將走向終結的看法。和平委員會還有人問津嗎？（作者為上海台灣研究會研究員）