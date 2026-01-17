「川普好大喜功不斷向各國勒索！」工程師嘆台灣最慘：但做到這件事傷害不一定大

台美對等關稅昨（16）日拍板，稅率調降至15%，且不再疊加，與日本、韓國齊平。不過，臉書粉專「工程師看政治」發文直批，關稅降至15%並不是恩典，而是回到原點，台灣本來就該跟日韓齊平，沒有理由被岐視，所以這點並不值得高興，何況傳產已經被課了9個月的關稅，這段時間的損失也得不到賠償。如今只是止損而已，被佔走的客戶與訂單，想拿回來還要費點心力。

台灣將以直接投資2500億美元、間接投資2500億美元，總計5000億美元，換取關稅降至15%，工程師提到，「它是什麼概念？它是16兆新台幣，是超過5年的政府總預算，當初民進黨以刪預算為由搞出來的大罷免，也就是爭2000億而已，按黨的邏輯，這筆錢應該要拚死抗議才對，不是嗎？」

工程師獻策反制美國方式

如果把台日韓GDP做比較，工程師說明，日本GDP 4兆美元，被要求投5500億美元；韓國GDP 1.7兆美元，被要求投3500億美元；台灣GDP 0.8兆美元，卻要投跟日本同等數額的錢，顯然不成比例。如果日本是被割肉，那我們算是被摘膽剜心了。

工程師指出，這只是表面而已，美國總統川普自視為世界皇帝，好大喜功，自上任以來不斷向全世界勒索，各國為免麻煩，也都承諾漂亮的投資數字，但最後能有多少落地，其實很難講，「如果是我，我會虛以蛇委，一拖再拖，拖到他下台再說。」川普想迫逼科技公司去投資，未必能如他所願，台積電在台廠毛利有60%，去到美國就只剩6%，換句話說，任何毛利50以下的公司都不能去設廠，去了會虧錢，甚至會倒閉。

工程師提到，即便有政府信用擔保，但如果只是做白工，企業也不會有意願，如果藍白能在立法院守住預算，也就能在源頭守住黨的亂花錢上限，所以美國勒索金額看起來很大，但傷害卻不一定那麼大，重點是看有沒有執行下去。

嘆台灣損失慘重 工程師：守不住軍購，也要守住16兆台幣

「經濟是汪洋大海，川普無法頤指氣使，只要所有國家都敷衍擺爛，關稅戰爭基本已經落幕了，變不出新東西。」工程師統計，自川普2.0發動新貿易戰的這一年半以來，唯一得到的真實投資只有台積電，單一最大受害者就是台灣，川普從台灣搶走5兆台幣+1萬6000人，沒有提升美國多少就業，反倒是拉高了自己的晶片採購成本。

工程師感嘆，台灣失去4座先進廠，失去5兆台幣能創造的本地GDP，折損數萬就業人口，地方發展受限，受傷不可謂不重，在川普和拜登的暴力掠奪之下，台美其實雙輸，這就是違反經濟規律的結果。談判已定，希望我們能對美國繼續敷衍擺爛下去，就算守不住軍購，也要守住這珍貴的16兆新台幣。

