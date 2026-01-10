川普好想拿下格陵蘭！ 網出奇招：讓20歲帥兒「娶丹麥公主換嫁妝」

20歲的巴倫（左圖）和18歲的伊莎貝拉公主（右）年齡相仿。（翻攝X@cinecitta2030、detdanskekongehus IG）

美國總統川普（Donald Trump）朝思暮想要拿下格陵蘭，近日有網友提議，讓川普的20歲小兒子巴倫（Barron Trump）娶18歲的丹麥公主伊莎貝拉（Princess Isabella），「用聯姻換土地」。沒想到這個想法竟引發網友熱烈討論。

「聯姻換土地」真能解決外交難題？

政治諷刺帳號「Miss White」近日在社群平台X發文，表示川普想要格陵蘭，「最簡單的外交解方，就是讓巴倫與丹麥的伊莎貝拉公主結婚，然後格陵蘭當作『嫁妝』送給美國。」

根據《USA TODAY》報導，該篇貼文迅速爆紅，至今已吸引超過700萬人次觀看，數萬人轉發。有網友表示贊同，甚至引用歷史說：「這正是我們奧地利在哈布斯堡王朝時期解決衝突的方式。」也有人打趣說：「如果人生能像《柏捷頓家族》那麼簡單，這招還真的可以耶。」

巴倫（中）早前跟爸爸川普、媽媽梅蘭妮亞在海湖莊園過新年。（翻攝X@MichaelDeLauzon）

但也有不少網友表示不贊同，嚴肅表示：「這不是地緣政治，根本是中世紀同人小說吧。格陵蘭不是談判籌碼，公主不是棋子，巴倫也不是外交工具。現在不是1400年代了。」甚至有網友扮起媒人婆，認為巴倫和伊莎貝拉年齡相近，可能會是很合適的伴侶。

男女主角背景比一比 真的很配？

攤開男女主角背景，巴倫是川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的獨子，目前就讀紐約大學史登商學院，擁有205公分身高和帥氣外型。他對加密貨幣感興趣，據悉他透過川普家族涉足加密貨幣事業，獲利可觀，稅後身家估計約為2,500萬美元（約新台幣7.7億元）。

而伊莎貝拉公主是丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X）與瑪麗王后（Queen Mary）的長女，是王位的第二順位繼承人。她的哥哥是王儲克里斯蒂安（Crown Prince Christian），還有一對15歲的雙胞胎弟弟妹妹——文森特王子（Prince Vincent）與約瑟芬公主（Princess Josephine）。丹麥王室目前居住於哥本哈根的阿美琳堡宮，以及位於西蘭島的腓特烈堡官邸。

伊莎貝拉公主外型亮眼，氣質端莊。（翻攝detdanskekongehus IG）

丹麥國王腓特烈十世（左二）與瑪麗王后（右二）一家人合影，伊莎貝拉公主（中）目前為王位第二順位繼承人。（翻攝detdanskekongehus IG）

格陵蘭是世界上最大的島嶼，從18世紀以來就隸屬於丹麥，也是北約成員國之一。雖然格陵蘭擁有自己的自治政府和議會，負責內政民事事務，但國防、外交及經濟政策等，仍由哥本哈根當局掌控。近年丹麥與格陵蘭政府多次強調，格陵蘭「不出售」，也不是任何國家的交易標的。

而川普早在2019年第一任期時，就對收購格陵蘭躍躍欲試，去年3月更在國會兩院聯席演說中再次強調：「我無論如何都要拿下格陵蘭！」白宮表示，川普正在評估各種方案，包括不排除動用美軍。此舉一旦成真，勢必對北約造成震撼，恐怕也會加深他和歐洲領袖間的裂痕。

