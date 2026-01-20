川普好想要格陵蘭 傳祭「99年租約」或「送美籍還免繳稅」

消息人士透露，川普預計在本週的達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF），向歐洲盟友提出２件涉及格陵蘭島的提案。圖／白宮臉書

美國總統川普近日對格陵蘭島的興趣從口頭表態，轉變為實質外交行動，根據消息人士透露，川普預計在本週的達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF），向歐洲盟友提出為期99年的租借方案，或是賦予當地5.6萬格陵蘭人有「準美國公民」的待遇。

根據《Kyiv Post》報導，自川普展露對格陵蘭島的野心，歐盟正在權衡用報復性關稅、制裁等經濟手段因應之際，消息人士透露，美國總統已指示其團隊準備幾個涉及格陵蘭島的方案，以便在達沃斯向歐盟提出。

廣告 廣告

消息人士表示，川普可能提出一個99年的租約以緩和歐洲的憤怒，在不直接吞併格陵蘭島的情況下，讓美國能實質掌控這個資源豐富的北極島嶼：或是透過賦予格陵蘭人「波多黎各選項」，讓當地5.6萬居民成為「準美國公民」，享有完整的雙邊准入和貿易特權，除非他們移居美國，否則豁免繳納美國所得稅。一名熟悉談判情況的外交官表示，川普團隊試圖把這件事包裝成一種甜頭。

川普對格陵蘭島的關注在近期越來越緊，實務上也加大施壓力度，宣布下個月起對丹麥和其他與其結盟的歐洲國家加徵10％關稅。川普也在其Truth Social網站上寫道，美國幾個世紀以來不僅未向歐盟國家徵收關稅，也未要求任何形式的補償，反而一直補貼這些國家，現在是丹麥回報的時候了，並補充寫道，將持續徵收關稅，直到達成全面收購格陵蘭島協議為止。

歐洲領導人對此反應相當憤怒，近日還舉行會議，討論重啟一項對價值930億歐元的美國商品徵收報復性關稅。法國總統馬克宏更是敦促其他領導人，如果川普執意用關稅威脅，歐盟就該啟動稱為「大砲」的反脅迫機制，懲罰試圖改變歐盟政策的美國。歐洲理事會主席科斯塔說：「歐盟展現了捍衛自身免受任何形式脅迫的決心。」

美國財政部長貝森特近日受訪表示，美國不須在格陵蘭島和歐盟之中二選一，對於歐洲領導人的反應則表示，他們最終會明白，歐洲國家需要在美國安全的保護傘下，且堅稱美國會持續留在北約，並明確表示川普希望避免「被捲入」未來的戰爭。



回到原文

更多鏡報報導

一堆人愛喝！空姐曝飛機上「最地雷飲料」 喝完又累又渴降落前超後悔

商務艙「被佔位」還降等豪經艙！全家不爽大鬧遭趕下機 「公司有理」原因曝光

曾神準命中柯文哲空亡！命理師揭「2026年台灣國運」 5大預測曝光

發票爽中200萬！她「少1設定」獎金全飛了 財政部曝關鍵