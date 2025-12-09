川普如擁「解雇權」影響50獨立機構

圖為加州亞馬遜一處配送站，產品安全一向由消費者產品安全委員會負責；最高院如允許川普總統擁有開除獨立機構委員的權力，消安會未來獨立性將受影響。(美聯社)

川普總統是否有權開除聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)主管官員，最高法院8日進入聽審，國家交通運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)、核子管理委員會(Nuclear Regulatory Commission)等聯邦機構未來仍否繼續維持獨立，同樣受到訴訟結果影響。

根據最高法院案情陳述書(brief)，這起訴訟將影響50個理事會與委員會，共同點是國會立法規定必須由兩黨管理。此外，國會經常增設額外的保障措施，規定總統只能以「失職、怠忽職守或公職不當行為」為由罷免這些單位的領導人。但是最高法院似乎正準備推翻的，正是這項規定。

紐約時報報導，大法官裁決將衝擊與美國民眾日常生活各層面息息相關的機關，包括平等就業機會委員會(Equal Opportunity Employment Commission)、全國勞工關係局(National Labor Relations Board)等勞工保護機關、身為全國反托拉斯守門員的聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)、調查市售商品導致死傷案例的消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)，郵政總局(Postal Service)以及分別掌理選舉獻金法、國際貿易、核能安全等事項的聯邦委員會。

喬治城大學(Georgetown Law)「國會與民主中心」(Center on Congress and Democracy)主任諾爾斯(Victoria Nourse)說：「我覺得民眾應該感到擔心，因為國會成立這些獨立機構的目的旨在保護市井小民。」

負責調查空難事件的國家運輸安全委員會、全國最高證券管理機關證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)，同樣受到這起訴訟結果影響。除了這些眾所周知的單位之外，受到影響還有相對冷門卻掌握龐大權力的機構，運輸部轄下「大湖區聖羅倫斯海道發展公司」(Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation)便是一例。

「大湖區聖羅倫斯海道發展公司」在航運、海事產業之外甚少受到關注，但維護著北美洲貿易重要管道，每年通過的商品累計價值達260億元。

