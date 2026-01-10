川普威脅下 格陵蘭5政黨聯合聲明：不想當美國人
格陵蘭各政黨表示，他們不希望被美國掌控；值此之際，美國總統川普(Donald Trump)再度暗示可能動用武力，奪取這塊富藏礦產資源、隸屬丹麥的自治領土，引發國際關切。
格陵蘭議會中的5個政黨領袖9日深夜發表聲明，回應川普重申「將對格陵蘭採取行動，不管他們喜不喜歡。」
在白宮本週表示川普有意「購買」格陵蘭，並且未排除軍事行動後，歐洲多國正加緊協調，試圖提出一致回應。
格陵蘭議會5個政黨的領袖指出：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們想成為格陵蘭人。」
他們強調：「格陵蘭的未來必須由格陵蘭人自己決定。」
聲明指出：「任何其他國家都不能介入。我們必須自行決定國家的未來，不在倉促壓力下、不拖延、也不受其他國家干預。」
丹麥及其他歐洲盟友對川普針對格陵蘭的威脅表達震驚。自第二次世界大戰以來，美國即在這座位於北美與北極地區之間的戰略島嶼設有軍事基地。
川普稍早表示，由於俄羅斯與中國在北極地區的軍事活動日益增加，掌控格陵蘭對美國國家安全至關重要。
川普9日說：「我們不會讓俄羅斯或中國佔領格陵蘭。如果我們不採取行動，他們就會這麼做。所以我們一定會對格陵蘭有所作為，要嘛用溫和的方式，要嘛用比較困難的方式。」
丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)警告，美國若入侵格陵蘭，將終結「一切」，意指跨二戰後建立的北約(NATO)防衛體系。
川普則淡化丹麥方面的憂慮。丹麥是美國的堅定盟友，也曾在2003年伊拉克戰爭中與美國並肩作戰。
川普表示：「我也很欣賞丹麥，我得說，他們對我一直很好。」
但他接著說：「不過，500年前有一艘船在那裡登陸，並不代表他們就擁有那片土地。」
美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)預計下週與丹麥外交部長及格陵蘭代表會面。
一旦美國入侵格陵蘭，將使華府與同為北約成員的丹麥站在對立面，並可能動搖這個以集體防衛條款為基礎的軍事同盟。對此，歐洲正展開密集外交行動，試圖避免危機爆發，同時也避免觸怒川普。
北約最高軍事領導人、美國空軍上將格林克維奇(Alexus Grynkewich)9日表示，儘管川普揚言要將格陵蘭納入美國控制，北約遠未陷入「危機」。
他說：「到目前為止，這些言論並未影響我在軍事層級的工作…我只想說，我們今天仍然準備好捍衛聯盟領土的每一寸土地。」他補充說：「因此，我認為我們距離危機爆發還相當遙遠。」
