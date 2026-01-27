川普威脅加南韓關稅至25％！韓股反漲2.7% 專家曝關鍵：它們完全沒在怕

國際中心／施郁韻報導

美國總統川普宣布調高對南韓部分商品的進口關稅，由15%一口氣提高至25%。（圖／翻攝自X平台 @lechochretien）

美國總統川普台灣時間27日點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布調高對南韓部分商品的進口關稅，由15%一口氣提高至25%，不過韓股漲了2.73%。對此，財經作家狄驤表示，並不代表韓國不怕關稅，而是記憶體龍頭的三星與SK海力士傳出利多。

狄驤在臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」發文指出，蘋果Iphone出貨量約2.5億台，是LPDDR記憶體的大客戶，往往都能壓低記憶體的談判價格，但三星漲價80%，SK海力士漲價幅度更達100%，蘋果不得不接受大幅漲價。

狄驤提到記憶體飆漲3大影響，第一、蘋果歷年來的策略都是盡可能壓低供應鏈成本，以提高自身利潤，而記憶體價格大漲後，其他零組件恐將承受更大的價格壓力。

狄驤表示，市場開始關注蘋果被記憶體逼得轉嫁成本，新款iPhone可能調漲售價，多家機構都認為該狀況會導致手機需求下降，且Counterpoint Research就指出，今年全球智慧型手機出貨量可能會出現2.1%的下滑。代工廠將會面臨更嚴峻的考驗，除了利潤會被擠壓，需求也可能同步下降。

第三，狄驤說，最近市場特別關注川普將韓國關稅從15%調回25%，原本以為韓國股市要慘了，卻大漲2.7%再創高，「說真的，這並不代表韓國不怕關稅，而是記憶體龍頭的三星與SK海力士傳出利多。」狄驤提到，利多包括LPDDR價格大漲，還有進一步調漲NAND價格，及三星的HBM4通過NVIDIA認證，未來有高機率看到更多利多。

狄驤直言，三星與SK海力士這兩大權值股佔韓國股市權重超過30%，跟台股的狀況很相似，台灣有「拉積盤」，韓國

「拉記盤」，這類行情有望持續下去。



