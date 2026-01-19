川普威脅加徵關稅 歐盟誓言捍衛自身利益

川普覬覦格陵蘭，引發國際關注。

面對美國總統川普威脅徵收關稅，歐洲盟友紛紛聲援格陵蘭主權。丹麥外交官員強調，美國總統不能以威脅為手段，侵占這個丹麥半自治領土。（戚海倫報導）

川普為了獲取格陵蘭，威脅將對多個歐洲國家加徵關稅，英國外交大臣古柏表示，這種做法對待盟友是不可接受的，古柏也重申英國的立場，那就是格陵蘭島的未來，應該由格陵蘭人和丹麥人單獨決定。歐盟外交政策負責人則說，歐洲無意和美國開戰，但會堅持立場。

英國廣播公司BBC報導，丹麥外交部長拉斯穆森說，歐洲必須向世人表明，川普總統的關稅威脅「不是解決之道」，他說，「我們有不可逾越的紅線，你不能透過威脅來占有格陵蘭島。我無意讓局勢升級。」北約秘書長呂特說，北約將繼續與丹麥和格陵蘭在北極安全方面合作。

歐盟週四將在布魯塞爾召開緊急峰會，領導人將討論如何應對川普最新提出的占領格陵蘭島的威脅。歐盟外交政策負責人卡拉斯說，歐盟「無意挑起爭端，但我們將堅守立場」。她補充，「以貿易威脅來解決問題，不是良策，主權不應該被用來進行貿易。」