川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

華爾街日報報導，美國總統川普9日發文，禁止一座連接美加邊境的新橋開通，並放話加拿大應提供美國一切補償，且這座橋的一半資產應歸美國所有。

這座「戈迪豪國際大橋」（Gordie Howe International Bridge）主要由加拿大出資興建，歷時近8年即將完工，全長1.5英里（約2.4公里），連接密西根州底特律與加拿大安大略省溫莎（Windsor），是北美最繁忙的商業陸路過境點，預計2026年初開通。

川普在真實社群發文：「在美國為付出的一切獲得充分補償之前，我不會允許這座橋開通，更重要的是，加拿大必須以美國應得的公平與尊重對待我們。」他補充，美國將立刻開始談判，並稱美國「或許至少應該擁有大橋資產的一半」。

白宮、加拿大總理卡尼的代表，以及負責管理這座橋的加拿大「溫莎–底特律大橋管理局」均未回覆置評。

川普這篇貼文再度砲轟安大略省禁止國營酒類專賣店販售美國葡萄酒與烈酒，以及卡尼決定與中國達成貿易休兵，並批評加拿大政府限制美國及其他外國乳製品進口。

美加2012年同意興建這座大橋，但加拿大將負擔大部分建造費用。依協議細節，加拿大將收取過路費，用於支付負責施工的民間承包商。美方一側不收過路費，密西根州也無須為此計畫出資。根據美國交通部，大橋成本約44億美元（約1399億台幣）。

美加關係近期因加中貿易安排及卡尼上月演說再度緊繃；川普並警告，若加拿大與中國推進自由貿易協定，將對加拿大商品課徵100%關稅，但卡尼否認有意與中方簽署自貿協定。

川普政府今年稍晚將重審「美加墨協定」，分析人士預期美方將藉此要求加拿大讓步。

