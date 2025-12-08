川普威脅各城市「守規矩」 恐成世界盃最大變數

2026年世界盃足球賽將是歷史上首次由墨西哥、加拿大和美國三個國家聯合舉辦的世界盃。然而，在包括舊金山灣區在內的11個美國舉辦城市和地區，總統川普的支持率並不高。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，川普在第二個任期的第一年就將矛頭指向了民主黨執政的城市和州，威脅撤銷聯邦撥款，並嚴厲打擊非法移民。11月17日在白宮發布會上，川普是否會干預明年即將舉辦世界盃比賽的美國城市（其中大多數由民主黨執政）的舉辦權，成為現實可能。總統發出了隱晦的威脅，要求他們「守規矩」。

「如果我們認為任何跡象表明可能會出現問題，我會要求將比賽移至其他城市」，川普告訴記者。此前，川普曾建議將世界盃從「不安全」的城市移走。

然而，2026年世界盃的籌備工作已耗資不菲，並已持續多年，16個主辦城市包括墨西哥的3個和加拿大的2個。

負責在舊金山灣區聖克拉拉的李維斯體育場（Levi's Stadium）舉辦六場比賽的灣區組委會，預計將支出4500萬至5000萬美元。該組織的發言人沒有回應關於川普言論的置評請求。

但代表聖塔克拉拉市的聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)表示，將任何一場比賽推遲舉行都是錯誤的決定。

他在聲明中說：「如果川普真的要推遲任何一場比賽，將會造成混亂，並降低賽事的安全性。這些比賽的籌備和協調工作已經進行了多年的規畫和協調，包括安保工作。」

聖克拉拉縣是明年將舉辦比賽的九個縣之一，這九個縣的選民在2024年大選中絕大多數都投票支持了前副總統賀錦麗。

英國拉夫堡大學（Loughborough University）副教授雷維拉克（Johan Rewilak）發現，足球的受歡迎程度與民主黨選民之間存在關聯。「投票意向與對足球的喜愛程度之間存在著強烈的正相關性，」他說， 「通常情況下，民調顯示更傾向於民主黨的人，往往也是更支持足球的人。」

西維吉尼亞大學社會學教授伍茲（Josh Woods）表示：「世界足球文化與川普的本土主義和民族主義格格不入。」

一些民主黨議員，例如李卡多（Sam Liccardo）不擔心川普與國際足總官員的密切關係或影響力。李卡多曾任聖荷西市長。他在一封電子郵件中表示，在申辦過程中他曾與國際足總會面。

「我知道他們明白，在美國，沒有哪個地方比我們這裡擁有更好的場地、更安全的環境，以及更狂熱的球迷」，他說。

至於川普關於可能更換比賽地點的言論，李卡多並未過度關注。「南灣每個人都在全力以赴，確保做好舉辦一屆盛大世界盃的準備」，他說， 「其他任何事情都是無關緊要的干擾」。

