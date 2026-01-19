川普威脅因格陵蘭祭關稅 歐盟大使：先對話並可能報復回應

歐洲聯盟外交官員表示，歐盟各國大使18日達成一項廣泛共識，要加強努力來勸阻美國總統川普(Donald Trump)為了格陵蘭(Greenland)問題、從2月1日起對歐洲盟友徵收關稅，但也要為一旦美國祭出關稅做好採取報復措施的準備。

歐盟的選項包括對價值930億歐元(1,082億美元)的美國進口商品課徵關稅的一套計畫，這項關稅已在去年8月初暫停6個月。另外歐盟也可能依據「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument, ACI)，採取一系列可能衝擊美國服務業貿易或投資的措施。

這套「反脅迫工具」是2021年12月由歐盟執行委員會(European Commission)提出，主要目的在於嚇阻，一旦他國以貿易政策施壓歐盟或成員國時也能據此反制。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)18日表示，歐盟和英國堅定致力於維護格陵蘭和丹麥王國(Kingdom of Denmark)的主權。

范德賴恩在X平台發文說，她已經和北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)、英國首相施凱爾(Keir Starmer)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)和義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)商討格陵蘭情勢的最新進展。

她表示，「我們將永遠捍衛我們的戰略經濟和安全利益」。「我們將以沉著冷靜和決心來面對這些對歐洲團結的挑戰」。

川普17日表示，他將自2月起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭這8個歐洲國家的商品，加徵10%進口關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭。 (編輯:柳向華)

