川普威脅增加關稅至25％ 南韓急派代表赴美協商

美國總統川普突然宣佈要加徵南韓關稅，令南韓措手不及，急派代表前往美國磋商。

美國總統川普今天（27日）突然威脅要加徵南韓的關稅到25%，南韓總統府回應，還沒有收到美方的正式通知，不過會先召開會議商討對策，並派遣南韓產業部部長金正官，儘速訪美協商。（葉柏毅報導）

報導說，南韓財政經濟部27日，針對美國突然加徵南韓關稅，回應表示「正在掌握美方的意向」，並稱「將向美方說明南韓國會法案討論的進展等，並與美國政府保持溝通」。

南韓總統府「青瓦台」發言人也在27日上午回應表示，將在上午將召開對策會議，同時指派目前正在加拿大訪問的南韓產業通商資源部長金正官，儘速前往美國，計畫與美國商務部長盧特尼克，就相關內容進行協商。

川普稍早在自家社群網站「真實社群」發文，砲轟南韓國會至今未通過美韓協議，並正式立法。川普說，南韓國會至今不審協議，這是他們的權限，至於川普本人，則會增加南韓輸美汽車、木材及藥品的關稅稅率，以及其他所有的對等關稅項目，稅率從15%調高到25%。