川普威脅奏效？伊朗首名示威者處決延期 美國仍派航母赴中東

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的放話似乎奏效！伊朗原定14日處決首名示威者、26歲的索坦尼（Erfan Soltani），但英國《每日郵報》引述其家人報導，執行絞刑的時間被延後。

川普也證實，自己收到了德黑蘭當局行刑喊卡的消息。話雖如此，美伊局勢持續緊繃，美軍一個航母打擊群從南海轉赴中東，伊朗也緊急關閉空域。

伊朗延後了對首名示威者索坦尼的處決，似乎是對川普的威脅認慫。（圖／翻攝自X平台 @paraicobrien）

伊朗認慫！14日不行刑

據《每日郵報》的報導，索坦尼的家人表示，他們的兒子不會在14日被處死，但這也只是延後行刑。索坦尼被單獨拘禁在捷澤赫薩監獄（Ghezel Hesar Prison），仍有隨時被處刑的危險。

廣告 廣告

索坦尼因參加8日的示威而遭到拘捕，並成為這波全國抗議風潮首名被判死刑的抗爭者。為了拯救親愛兒子，他的家人喊話川普介入。川普聽聞消息，向伊朗發出警告，如德黑蘭膽敢行刑，美方將採取「十分強硬的行動」。川普語帶威脅：「如果他們吊死這些人（抗爭者），他們將看到某事發生。」

隨著伊朗認慫，川普也在幾小時後公開聲稱，他接獲可靠消息，伊朗喊停了行刑計畫。不過，先前德黑蘭可是擺出強硬姿態，放話將加快對示威者的審判與處刑。

根據人權團體「伊朗人權」（Iran Human Rights）的資料，自從去年12月28日伊朗抗爭爆發，超過3400人死於安全部隊的血腥鎮壓。

CBS記者貼文稱美軍航母打擊群轉向中東。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/KellieMeyerNews/status/2011572103468998686

美軍航母轉向中東

儘管伊朗似乎有所退讓，中東緊張局勢仍舊高漲。美國媒體CBS記者梅耶（Kellie Meyer），在台灣時間15日清晨發文，指出一個美軍航空母艦打擊群，正從南海轉往中央司令部（CENTCOM）的負責區域，換句話說就是中東地區，預計一週後抵達。

伊朗也宣布緊急關閉空域，只有先前獲得當局許可的國際航班起降。根據飛航追蹤網站Flightradar24，空域禁令延長至15日清晨。一些社群帳號則揭露新的結束時間，但伊朗官方尚未確認空域何時恢復開放。

伊朗14日緊急關閉空域，該國上空飛機只剩小貓兩三隻。（圖／翻攝自X平台 @flightradar24）

對伊朗行動「箭在弦上」

總部在英國倫敦的「伊朗國際」（Iran International）報導，根據區域的軍事部署、各國撤僑報告，以及西方官員發言，全都指向美國對伊朗的軍事行動「即將到來」。

有華府熟悉內情的人士即向NBC透露，川普希望任何對伊朗的軍事行動「快」又「果斷」。該名人士指出，由川普和他的資深幕僚正評估軍事選項，同時關注伊朗情勢發展。伊朗的示威潮與當局鎮壓，恐怕加劇區域不穩局勢，這名人士稱，川普如下令任何行動，都會避免引發長期的戰爭。

白宮並未公開證實任何軍事行動計畫。川普曾多次就伊朗的示威處理發出警告，但也說他會先觀望。伊朗官方則定調，美國與以色列攜手煽動國內騷亂，並說外國干預將面臨後果。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了

被鎖定了！伊朗官媒播川普遭暗殺畫面 放話：這次子彈不會飛偏

和平獎得主艾巴迪籲美國：應精準打擊伊朗領袖與革命衛隊

川普決定出手了？《路透》：24小時內將對伊朗發動攻擊

