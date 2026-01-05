川普威脅奏效？委國副總統態度轉彎 稱已向美發出合作邀請

委內瑞拉副總統及代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）似乎在美國總統川普威脅喊話後，態度出現明顯轉變。羅德里格斯於4日晚間發表聲明，稱她已向美國政府發出邀請，希望雙方就「合作議程」展開合作，她強調該議程旨在國際法框架下推動共同發展，並促進長期的和平共存。

委內瑞拉副總統及代理總統羅德里格斯。 （資料照／《美聯社》）

綜合《CNN》、《Bloomberg》4日報導，羅德里格斯在社群媒體聲明中採取和解語調，呼籲與美國建立「平衡且相互尊重」的國際關係，重申對和平的承諾。她直接向美國總統川普（Donald Trump）喊話，「我們的人民和地區需要和平與對話，而非戰爭。這一直是馬杜洛總統的訊息，也是現在全體委內瑞拉的心聲。」她強調，委內瑞拉有權享有和平、發展、主權與未來。

廣告 廣告

這番言論與她在3日美軍強行擄走馬杜洛並對首都及周邊城市發動一系列針對性攻擊後的初步聲明形成鮮明對比。當時她譴責美國「殘酷使用武力」的行為，並要求釋放馬杜洛。美國有線電視新聞網指出，羅德里格斯最新評論明顯轉向較為柔和的立場。

川普在行動後表示，美國官員團隊將「接管」委內瑞拉，羅德里格斯將與他們共同合作。但隨後羅德里格斯展現的態度卻似乎在打臉川普，她強調馬杜洛仍是委內瑞拉政府領導人，並譴責美國介入是「違反國際法的暴行」，強調委內瑞拉「準備好捍衛我們的天然資源」。

川普警告羅德里格斯若不做「正確的事」下場將比馬杜洛更慘。 （資料照／《美聯社》）

川普則在4日稍晚接受《大西洋》雜誌訪問時指出，委內瑞拉需要進行一些重建工作，並對羅德里格斯發出警告，稱「如果她不做正確的事，她將付出非常大的代價，可能比馬杜洛更大。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，美國將更關注羅德里格斯的實際行動而非言辭。川普在空軍一號上向記者重申，美國需要「完全取得」石油以重建該國。他也表示，羅德里格斯將馬杜洛被捕稱為綁架「並非一個糟糕的用詞」。

羅德里格斯的最新聲明是這個石油資源豐富國家最近發生的一系列事件，讓許多人好奇委內瑞拉的下一步發展。她強調委內瑞拉渴望在沒有外部威脅的環境中生活，並在尊重與國際合作的氛圍下發展，將優先推動與美國及該地區建立平衡的國際關係。

延伸閱讀

美逮捕馬杜洛「衝擊中美關係」？川普：照原定計畫4月訪中

否認接管？稱美非直接管理委國 盧比歐：僅會透過石油封鎖迫使改變

蔡裕明/美軍委內瑞拉「斬首行動」 中國會複製嗎？