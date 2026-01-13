川普威脅強奪格陵蘭 美參院跨黨派議員將訪丹麥

路透社12日報導，就在美國總統川普(Donald Trump)威脅將接管格陵蘭(Greenland)之際，一個跨黨派的美國國會議員團體本週將訪問丹麥。格陵蘭是丹麥的自治領土，有美國空軍基地駐紮當地。

根據12日發布的一項聲明，這支代表團將由民主黨參議員昆斯(Chris Coons)率領，成員包括共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)、以及民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen)與杜賓(Dick Durbin)，另外還有部份眾議員在內。

廣告 廣告

昆斯辦公室指出，代表團將在16日和17日訪問哥本哈根。

提里斯表示，身為參議院北約觀察團(Senate NATO Observer Group)的聯合主席，他認為國會團結一致支持美國的盟友、並尊重丹麥與格陵蘭主權至關重要。

杜賓則補充說，川普對格陵蘭的持續威脅毫無必要，只會削弱北約聯盟。

民主黨與共和黨議員上週表示，他們預期參院最終將會表決一項試圖控制川普從丹麥手中奪取格陵蘭的法案。

川普一再重申 ，為阻止俄羅斯或中國佔領格陵蘭，華盛頓必須擁有這處戰略據點、同時也是礦產資源豐富的北極領土。他表示，美國在格陵蘭的軍事存在不足。

川普曾說，美國無論如何都要拿下格陵蘭，而他更希望是和丹麥達成協議。

格陵蘭和丹麥都已表示，格陵蘭不會出售，但川普並未排除武力強奪的可能性。同樣身為北約成員的美國和丹麥，計劃本週會談討論這項議題。(編輯：許嘉芫)

延伸閱讀

解碼國際／川普超想要的格陵蘭為什麼搶手？

川普威脅下 格陵蘭5政黨聯合聲明：不想當美國人

川普揚言奪取格陵蘭 北約研擬強化防務