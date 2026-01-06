川普威脅採取軍事行動！哥倫比亞總統嗆：若美入侵「我會再次拿起武器」

國際中心／陳慈鈴報導

美國總統川普（Donald Trump）下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），此舉引發國際關注；近日，川普再度發聲，公開威脅不排除對哥倫比亞採取類似的軍事行動。對此，曾是游擊隊員的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）強硬表態了。

《衛報》（The Guardian）報導，川普揚言不排除對哥倫比亞採取類似軍事行動，形容哥倫比亞「同樣病得不輕」，並稱該國「由一個愛製毒、把古柯鹼賣到美國的瘋子掌控」。川普還指控，「他有古柯鹼磨坊、古柯鹼工廠，而且不會再存在太久。」被問及是否會對哥倫比亞採取類似對委內瑞拉的軍事干預時，川普回應，「聽起來不錯。」

對此，曾是左翼游擊隊成員、於1990年代解除武裝的裴卓強烈反駁，表示自己不是非法總統，也不是毒梟。他在X平台發文痛批，「川普在毫無了解的情況下發言，請停止對我抹黑」，並警告「如果美國轟炸，農民將在山區變成成千上萬名游擊隊；如果他們拘捕這位被國內多數人民愛戴與尊敬的總統，將會釋放出人民的『美洲豹』。」裴卓強調：「我曾發誓不再碰武器…但若是為了祖國，我會再次拿起武器。」

哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sánchez）上週六宣布，已加強總統的維安措施。雖然哥國部分右翼反對派與川普立場一致，但跨越政治光譜的多數聲音皆反對美國對哥倫比亞發動軍事攻擊。

美國方面，已於去年9月撤銷裴卓的美國簽證，理由是他呼籲美軍士兵拒絕執行非法命令；10月，美國更對裴卓、其妻子及多名親信實施金融制裁。與此同時，在加勒比海地區增兵並轟炸疑似運毒船隻、向委內瑞拉施壓之際，美軍也在哥倫比亞西側的東太平洋海域，對船隻發動攻擊行動。

