川普威脅提告求償 BBC：未有誹謗依據決心力抗
法新社報導，英國廣播公司(BBC)董事長夏哈(Samir Shah)17日誓言對抗一起金額高達10億美元的官司，美國總統川普(Donald Trump)已威脅要對BBC提起誹謗訴訟。
夏哈在給BBC員工的訊息中說，「我想非常明確地告訴你們─我們的立場沒有改變。沒有提起誹謗訴訟的根據，我們決心對抗」。
BBC旗艦節目「廣角鏡」(Panorama)去年製作的一部紀錄片，以誤導性手法剪輯川普的演說。BBC總裁戴維(Tim Davie)和BBC新聞部門主管圖內斯(Deborah Turness)已雙雙請辭。
在BBC致歉但表示不會因為誤導性剪輯而支付賠償後，川普14日表示，他將對BBC提告並求償高達50億美元。
BBC拒絕接受川普的誹謗指控，但這位總統似乎決心不肯善罷干休，即便BBC高層已經請辭，而這場爭議也對美英關係造成威脅。
川普在空軍一號告訴記者，「我們將對他們提起訴訟，求償10億到50億美元之間，大概就在下週的某個時候。我想我必須這麼做。他們甚至已經承認自己動了手腳」。
BBC上週為「廣角鏡」的紀錄片致歉，這段紀錄片讓觀眾以為川普曾在2021年1月6日支持者襲擊美國國會前，直接呼籲採取「暴力行動」。
BBC表示，雖然對這段影片的剪輯方式深感遺憾，但BBC強烈不贊同這構成了誹謗訴訟的依據。
其他人也在看
章若楠《難哄》藉夢遊吃白敬亭豆腐 親完反問「要收錢嗎？」
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，播出以來同時段陸劇收視第一。白敬亭在《難哄》不斷隱忍暗戀的情感，默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，中時新聞網 ・ 23 小時前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《山河枕》高甜名場面！年下丁禹兮突破禁忌偏要相愛 宋茜霸氣獻吻浪漫爆炸｜線上看推薦
【文／徐瑞安】由宋茜、丁禹兮主演的陸劇《山河枕》，劇中將門之女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）攜手調查親人戰死沙場的真相，更擦出禁忌愛火，上演「偽叔嫂」戀，由於身分與世俗眼光綑綁，二人對彼此有情，要相愛卻有著層層阻礙，儘管如此，越禁忌越相愛的設定，讓劇迷嗑翻，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 19 小時前
黃迪揚劇裡侵犯同性別菜鳥 每一顆鏡頭都再三確認彼此狀態
《監所男子囚生記》表面是荒誕喜劇，實則以寫實筆觸揭開監所裡被權勢壓迫、被情緒壓垮的現實人性。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文遭議員助理黃迪揚以職權性騷擾，全身被侵犯卻不敢反抗；飾演社工師方潔宇的詹子萱則在面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉 飾）時也陷入無力。兩條故事線交織出一場笑鬧背後的人性疼痛。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」中時新聞網 ・ 17 小時前
楊謹華自爆叛逆往事 聯考前半夜偷溜出家門！跑去這地方嗨玩
楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉。鏡報 ・ 1 天前
6部新韓劇卡司盤點：全智賢&池昌旭《人類X九尾狐》羅曼史、《再婚皇后》李浚赫&姜漢娜演夫妻檔、朴珪瑛&朴炯植《稜角分明羅曼史》身份逆轉之戀！
隨著2025年即將結束，有不少未來新劇或是2026新劇陸續曝光卡司選角陣容，包括剛退伍的宋江，新作隨即官宣，確定主演《Four Hands》回歸！而全智賢與池昌旭也將共譜《人類X九尾狐》羅曼史！Disney+最近官宣《再婚皇后》李鍾碩&申敏兒&朱智勛&李世榮劇照，值得注意的是李浚赫與姜漢娜也將特別客串出演《再婚皇后》夫妻檔，消息一出，掀起了期待！趕緊一起來新劇卡司陣容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前
謝京穎被設計「冰泉溺水」！楊皓崴CPR救完竟昏迷倒地
娛樂中心／王靖慈報導32歲女星謝京穎近期在民視八點檔大戲《好運來》中備受討論。在劇中，她飾演的可薇被陳家逵飾演的蕭志偉設計先下藥，再誘騙下水、壓進「冰泉」中昏迷，最後則是被楊皓崴飾演的子峰救起。由於拍攝場景水溫極低，謝京穎只能硬著頭皮投入演出，事後也讓她於個人IG自我打氣寫下：「今天的我真的很棒」。民視 ・ 19 小時前
《灼灼韶華》楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感！自曝：「我們常自拍搞笑番外篇」
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，在劇中熱依扎挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，聊到這個角色她說：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。而褚韶華在劇中有多句名台詞，她曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」，以及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台全台首播。 據悉，《灼灼韶華》是楊祐寧首部主演的陸劇，他在劇中飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」，他被賦予「經營奇才」游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現「褚韶華」的經商才能後便與她齊心投身事業，雖說這是他第一次與熱依扎合作，但兩人默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的愛爾達電視 ・ 22 小時前
謝和弦邀歌范姜彥豐「推出新作」合作始末曝光：讓他以歌手身分重新出發
粿粿與王子邱勝翊的外遇風波延燒，粿粿丈夫范姜彥豐（Zack）先前沉痛發聲，引起大批網友心疼與支持。風波之後，他的近況更受到高度關注。歌手謝和弦（R-chord）近日主動向他伸出合作之手，邀請范姜錄製新歌。謝和弦的太太、同時也是經紀人兼馬槽音樂負責人的陳緗妮，今（18）日發文公開整起合作的完整始末，也正式公布歌曲名稱《我們說好的》。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
彩虹運輸重啟！《模範計程車3》11/21首播！5大原班人馬：李帝勳&表藝珍回歸！《模範計程車2》文彩元出場埋第三季伏筆｜播出平台、更新時間看這裡
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！近期官方也曝光劇照、海報、預告等內容掀起觀眾高度期待感！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 週前
佘詩曼飛到8樓高⋯直接打開玻璃 劇組嚇死：她臨時加戲
佘詩曼領銜主演的《新聞女王2》強勢回歸，她飾演的「新聞女王」文慧心（Man姐）首集火力全開，親自登上直升機飛往塌樓現場，到8樓高的空中報導，令人驚訝的是，劇中她推開直升機艙門手持攝影機拍攝的鏡頭，其實是她臨時加戲，原本劇組只打算隔著玻璃拍攝，但佘詩曼為追求真實感主動開門上陣，事後還笑說：「還好我不怕高！」敬業精神讓全場劇組都為她捏一把冷汗。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《看看你有多愛我》迎大結局！楊謹華被網路公審哽咽：我不是好媽媽
劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛...CTWANT ・ 1 天前
邱以太被逼「全身摸透」不敢反抗！ 《監所男子囚生記》黑暗真相掀熱議
愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》開播後氣勢強攻，一舉空降愛奇藝國際版台劇榜亞軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，口碑熱度全面飆升！先前以「監所男團」的歡樂互動營造輕鬆節奏，正式開播後，更真實呈現監所裡的壓抑、無奈與崩壞。在笑鬧背後，是被權勢壓迫、被情緒壓垮、被現實擊敗的人性百態，每一個角色的遭遇都在社群掀起討論。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，被握有特權的議員助理黃迪揚性騷擾，全身被侵犯仍不敢反抗，直擊監所裡最現實的人性疼痛。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
真實事件改編！15年前香港倒塌慘案成劇情 佘詩曼竟加戲搏命拍攝
【緯來新聞網】由佘詩曼在主演的《新聞女王2》中，首集竟親自登上直升機，飛上8樓高的空中報導塌樓事件，緯來新聞網 ・ 1 天前
首搭羅時豐《木曜》團隊新節目 邰智源曝主持原因：因為愛吃
邰智源與羅時豐兩人首次搭檔合作，更是他們初次挑戰主持料理對決類節目。邰智源表示「雖然我是第一次主持對決類節目，但對於美食節目很有信心！和羅時豐雖然是第一次合作，沒想到併出來的火花還蠻有趣的，這次主持陣容對觀眾來說應該也是蠻新奇的。」至於接下主持棒的契機，...CTWANT ・ 1 天前
謝和弦力挺范姜彥豐！寫「工具人之歌」邀合作：唱歌比王子好聽
范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）掀起熱議，一向敢言的謝和弦，今（16）日出席〈夠愛〉簽唱會，特別選唱曾為王子所屬團體「JPM」創作的〈那不是雪中紅〉。談及選曲原因，他直言「這首歌好像又翻紅了，現在好像只剩我可以唱」，狠酸分別捲入閃兵與不倫風波的小杰（廖允杰）和王子，更笑說自己乾脆與毛弟（邱宇辰）組團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這還是決勝時刻？《黑色行動7》風格大暴走，從軍事寫實變迷幻打巨人
動視（Activision）最新作品《決勝時刻：黑色行動7》已經正式推出，但單人戰役模式卻引發了玩家社群的各種批評，稱其為「史上最爛的決勝時刻戰役」，導致遊戲的玩家評分很快就崩盤。其中，最讓玩家感到錯愕的，是戰役中一段與巨大泰坦巨人戰鬥的迷幻關卡，這個超現實的設計與系列作寫實的軍事風格大相逕庭，被認為是非常突兀又荒謬的敗筆。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
台中補助影集《監所男子囚生記》特映笑聲不斷 現正熱映中
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由台灣知名影視製作人黃郁茹操刀、楊祐寧擔綱監製及金鐘獎戲劇節目導演獎得主高互傳媒 ・ 1 天前