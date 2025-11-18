川普威脅提告求償 BBC：未有誹謗依據決心力抗

法新社報導，英國廣播公司(BBC)董事長夏哈(Samir Shah)17日誓言對抗一起金額高達10億美元的官司，美國總統川普(Donald Trump)已威脅要對BBC提起誹謗訴訟。

夏哈在給BBC員工的訊息中說，「我想非常明確地告訴你們─我們的立場沒有改變。沒有提起誹謗訴訟的根據，我們決心對抗」。

BBC旗艦節目「廣角鏡」(Panorama)去年製作的一部紀錄片，以誤導性手法剪輯川普的演說。BBC總裁戴維(Tim Davie)和BBC新聞部門主管圖內斯(Deborah Turness)已雙雙請辭。

廣告 廣告

在BBC致歉但表示不會因為誤導性剪輯而支付賠償後，川普14日表示，他將對BBC提告並求償高達50億美元。

BBC拒絕接受川普的誹謗指控，但這位總統似乎決心不肯善罷干休，即便BBC高層已經請辭，而這場爭議也對美英關係造成威脅。

川普在空軍一號告訴記者，「我們將對他們提起訴訟，求償10億到50億美元之間，大概就在下週的某個時候。我想我必須這麼做。他們甚至已經承認自己動了手腳」。

BBC上週為「廣角鏡」的紀錄片致歉，這段紀錄片讓觀眾以為川普曾在2021年1月6日支持者襲擊美國國會前，直接呼籲採取「暴力行動」。

BBC表示，雖然對這段影片的剪輯方式深感遺憾，但BBC強烈不贊同這構成了誹謗訴訟的依據。