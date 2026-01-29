川普威脅斷援助 伊拉克前總理馬里奇批干涉內政

（中央社巴格達28日綜合外電報導）伊拉克主要總理候選人馬里奇（Nouri al-Maliki）今天譴責華府「公然干預」內政。美國總統川普稍早威脅，如果馬里奇擔任總理，將結束對伊拉克的一切援助。

法新社報導，自美國2003年揮軍入侵伊拉克推翻長期統治者海珊（Saddam Hussein）以來，美國一直對伊拉克政治具有重要影響力。

馬里奇說：「我們堅決拒絕美國對伊拉克內政的公然干預。」馬里奇是自美國入侵伊拉克以來，唯一曾連任兩屆的前伊拉克總理。

他在社群平台X上又說：「我們認為這是對伊拉克自2003年以來實行的民主體制的侵犯。」

法新社記者報導，川普發出這番威脅後，數百名民眾傍晚在美國駐巴格達大使館附近抗議，高喊「支持馬里奇」（Yes for Maliki），還有一些人焚燒印有川普肖像和美國國旗的海報。

馬里奇在2006年到2014年擔任總理期間，因與伊朗的關係日益密切，且被指控推動宗教派系議程，而與華府方面關係交惡。

但這位高齡75歲、精明老練的政治家仍是伊拉克政壇的核心人物，且身為權力掮客，任何執政聯盟若想成功籌組，他的認可被視為不可或缺。

川普昨天表示，如果馬里奇被選為總理，伊拉克就是做出「非常糟糕的選擇」。

美聯社報導，川普昨天在社群媒體上發文表示：「上一次馬里奇掌權時，這個國家陷入貧困與全面混亂。」他並補充：「由於他具有瘋狂的政策與意識形態，如果他當選，美國將不再協助伊拉克，如果我們不在那裡提供幫助，伊拉克取得成功、繁榮或自由的機率等於零。」

馬里奇獲得「協調架構」（Coordination Framework）力挺，被推舉為伊拉克下任總理。協調架構是一個由多個什葉派團體組成的聯盟，成員與伊朗有不同程度的聯繫，近年來崛起成了主要執政聯盟。（編譯：張曉雯）1150129