川普威脅生效？他支持的宏都拉斯總統候選人得票領先

宏都拉斯國家黨（PN）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在開票中領先其他兩位主要對手。路透社



中美洲國家宏都拉斯週日週日（11/30）舉行總統大選。選前，美國總統川普表態支持右翼候選人阿斯夫拉，揚言若他敗選就會撤銷美國的金援。最新開票結果顯示，阿斯夫拉果然暫時領先。

路透社報導，宏都拉斯國家選舉委員會表示，在已開出的34%選票中，右翼國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先。

另據中央社報導，在已完成的計票中，阿斯夫拉以40.61%得票率居首；中間偏右自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）38.79%緊追在後。現任總統卡斯楚所屬執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）19.61%（25萬5972票）落居第三。

現年67歲的阿斯夫拉為宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長。他所屬的右翼國家黨選前獲得川普支持。川普上週五宣布特赦同屬國家黨的前宏都拉斯總統葉南德茲，還說如果阿斯拉夫輸掉大選，美國不會再提供金援給宏都拉斯。

值得一提的是，阿斯夫拉和得票率居次的納斯拉亞均在競選期間表示，若勝選會和台灣恢復邦交。

今年宏都拉斯總統大選共有5人參選。選舉僅會舉行單輪投票，由得票率最高者獲勝。

