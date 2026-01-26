川普威脅調漲關稅至25% 南韓急派官員赴美協商

南韓總統府青瓦台將派出工業部長前往美國進行協商。美聯社



美國總統川普週一（1/26）突然宣布反悔先前達成的美韓貿易協議，要調高對南韓的所有進口商品稅率至25%。南韓政府立刻表示，將派工業部長金正寬前往美國進行協商。

南韓總統府青瓦台今日（1/27）表示，並未收到美方任何官方通知有關調漲關稅一事。南韓總統李在明將召開會議，和相關部門負責人展開討論。

此外，正在加拿大訪問的工業部長金正寬也將前往美國，和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論相關事項。

南韓財政部長具潤哲今日表示，他原本就計畫會在今日下午和國會就對美投資法案進行協商，希望能爭取國會配合通過。

川普週一在社群媒體發文對南韓國會未通過美韓貿易協議表達不滿，揚言要調高南韓輸往美國所有商品關稅，從先前達成的15%稅率調高至25%。但川普並未說明實施時間。

