川普威脅軍事干預伊朗抗議 德黑蘭警告若插手美軍將成攻擊目標

美國總統川普（Donald Trump）2日在社群平台威脅軍事介入伊朗示威活動，引發德黑蘭當局強烈反彈，多名高階官員警告若華盛頓干預伊朗內政，區域內美軍將成為攻擊目標。

美伊因為示威活動互相嗆聲，右為 伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼。（圖／美聯社）

川普2日在Truth Social平台發文表示：「如果伊朗射殺並暴力殺害和平抗議者（這是他們的慣例），美國將前往救援。我們已經準備就緒。感謝您對此事的關注！」

伊朗由於貨幣跌至歷史新低，大批店主、市集商人和學生在伊朗多個城市走上街頭，多個省份爆發示威活動，就經濟狀況高呼反政權口號。部分抗議活動在與警方衝突後演變成流血事件。

1日晚間，伊朗示威者攻擊西部洛雷斯坦省阿茲納市的警察局，造成至少3人死亡、17人受傷，官方法爾斯通訊社報導聲稱抗議者與警方發生衝突，向執法人員投擲石塊並縱火燒車，還指控有一些「武裝暴徒」利用該市的抗議活動，警方後來從部分人員身上沒收槍械，但未提供證據。

示威者攻擊西部洛雷斯坦省阿茲納市的警察局，並縱火燒車。（圖／路透）

面對美方威脅，伊朗國家安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）在X平台回應，美國干預將引發「整個區域的動盪和美國利益的毀滅」。最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的親信顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）宣布伊朗國家安全為「紅線」，並警告：「每一隻伸向伊朗安全的干預之手，都將被令人遺憾的回應切斷。」

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出最直接威脅，表示若華盛頓介入，伊朗將鎖定中東地區美軍。他說：「美國這位不敬的總統也應該知道，有了這份官方聲明，整個區域的所有美國中心和部隊都將成為我們回應任何潛在行動的合法目標。」外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）也警告，該國武裝部隊「正處於待命狀態，完全知道該瞄準哪裡」。

伊朗外交部另發聲明譴責華盛頓的威脅違反國際法，表示任何對伊朗的侵略都將遭到「決定性和全面」的回應。國際危機組織伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）分析，川普對伊朗的威脅為華盛頓製造了「嚴峻的戰略困境」，若美國未能貫徹威脅，可能鼓舞政權並阻礙未來異議，但有意義的干預可能升級為更廣泛衝突。

