川普威脅軍事干預 伊朗警告將報復
美國總統川普正在考慮軍事干預伊朗的可能性，伊朗警告，如果美國發動攻擊，伊朗將會報復。（戚海倫報導）
兩名美國官員告訴美國有線電視新聞網CNN，在伊朗發生致命抗議活動後，美國總統川普正在權衡一系列潛在的軍事選項，川普正在考慮兌現最近發出的威脅，也就是伊朗政權對平民使用致命武力，他將對伊朗政權進行打擊。
一個致力於促進伊朗人權的非政府組織指出，伊朗當局鎮壓全國抗議活動，造成至少538人死亡。德黑蘭當局警告，如果美國動武來保護示威者，美軍和以色列將成為伊朗報復的「合法目標」。
英國廣播公司BBC報導，最初因為通貨膨脹飆升而爆發的抗議活動，如今演變成要求結束伊朗最高領袖哈米尼的宗教統治。而伊朗政府不斷升級的鎮壓行動，已經導致數百名抗議者喪生。德黑蘭消息人士指出，當地的情況非常非常糟糕，很多朋友都遇難了，「這裡就像戰區一樣，街上到處是血，他們用的是實彈，用卡車運走屍體。」根據報導，在過去兩星期的騷亂中，有10600人遭到拘留。
