川普威脅韓國 台灣別淪盤中飧

美國總統川普27日突然在社交平台上宣布，將韓國進口商品關稅從現行的15％調升至25％，以懲罰韓國國會遲遲不批准「美韓貿易協定」，導致美方早已依約降稅而韓方卻以「拖延戰術」占便宜。

川普這項行動既激烈也很突然。韓國政府則相對冷靜，表示正在掌握美方意圖，之後將向美方說明情況，並與美國政府保持溝通。韓國股市更冷靜，跳空下跌後迅速反轉向上，收盤上漲135點，漲幅高達2.73％，遠超過日本、香港、上海與台北，為亞洲最高。

台灣輿論則出現川普此舉也是在警告台灣的說法。賴總統就呼籲，希望國會可以支持台美談判結果，不要產生變卦，不然美國可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高。然而，這種思考雖然用心良苦，卻等同承認川普不僅是美國總統，更是世界皇帝。世界已回到強權時代，各國如果不能讓川普「滿意」，就會被懲罰。台灣弱小，除順從外，似乎也別無選擇。

但世界並非真的如此。雖然仍少見直接和川普對嗆的國家和領導人，但世界對川普的「抵制」已經出現。22日川普在瑞士達沃斯成立「和平委員會」，只有沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其、巴基斯坦等12個中、小國家元首或代表與會，中國、俄羅斯、日本、印度與西方國家全不見蹤影。這意味美國號召國際的影響力大幅衰退。如果今年俄羅斯才進攻烏克蘭，美國還能號召各國制裁俄羅斯嗎？令人懷疑？

再如川普以伊朗政府鎮壓示威者為由，派艦隊往伊朗外海集中，可能攻擊伊朗。以往美軍出兵中東，都是多國聯軍，現在美軍則自己單幹。伊朗可不像委內瑞拉那麼軟腳，川普硬要打，不排除遭滑鐵盧。

世界正在變，台灣即便弱小，也未必只有順從美國威脅一途。台灣必須面對的現實是，即便立法院成為橡皮圖章，通過所有美國期望台灣配合的事項，也未必能讓川普滿意。現實從來就是：越順從強權的要求，強權的要求就會越多。台灣如果自甘淪為美國的盤中飧，經濟失血將會越來越嚴重。一個靈魂拷問：難道台灣出口就必須那麼依賴美國嗎？

如果出口不再依賴美國，川普關稅威脅的效力就會大減。不想再和美國做生意，是對抗川普關稅的最佳武器。事實上這趨勢已經出現。美國貨櫃進口量去年12月已下滑 5.9％。2025年貿易逆差預估為1.02兆美元，較2024年的1.21兆美元減少15.7％。世界各國已在調整對美貿易，台灣即便短期做不到，但鼓勵與支持業者擺脫對美國的出口依賴，仍是自立自強的有效途徑。（作者為台灣國際戰略學會執行長）