川普威逼歐洲交出格陵蘭 美財長：美歐關係從未如此緊密

美國財政部長貝森特1月20日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會期間，於達沃斯美國館（Davos USA House）發表演說。（美聯社）



美國總統川普升高對格陵蘭的領土主權施壓，引爆歐洲盟國強烈反彈之際，美國財政部長貝森特卻說，美歐關係從未如此親密，還要同盟先深呼吸一下，讓當前緊張局勢自然發展。

美國總統川普近日對格陵蘭島的威脅與日俱增，還說丹麥及其支持國若拒絕配合領土轉讓，美方將從2月起，對北大西洋公約組織（NATO，北約）8個成員國的商品課徵10%關稅，若談判未果，將於6月1日大幅調升至25%，直到同意出售為止，再次將美歐關係推向懸崖邊緣。川普堅稱，美國基於安全考量需要掌控該領土，以防範來自中國和俄羅斯的潛在威脅。

美聯社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日卻表示，美歐關係依然穩固，還呼籲同盟「先深呼吸一下」，讓因格陵蘭問題而引發的緊張情勢「自然發展」。他在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會接受場邊訪問時說，「我認為我們的關係從未如此親密（never been closer）。」

川普對歐洲盟友的威脅引來強烈反彈，也促使各國展開密集的外交行動。歐洲各國領袖正在考慮可能的反制措施，包括報復性關稅，以及史上首次動用歐盟的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI）。

歐盟手中有3項主要的經濟工具可用來向華府施壓，包括新關稅、暫停美歐貿易協議，以及俗稱「貿易火箭筒」（trade bazooka）的「反脅迫工具」，該工具可對被認定向歐盟施加不正當壓力的個人或機構進行制裁。

就在歐洲各國激烈討論應對方案之際，川普將於21日抵達瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會。

