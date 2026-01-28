川普孫女也在看！霍諾德爬101「1幕」她感動按讚

國際中心／李筱舲報導



美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「徒手攀爬台北101」，僅耗時91分鐘便成功登頂。這項歷史性壯舉引發全球熱烈討論，就連美國總統川普18歲的孫女凱伊（Kai Madison Trump）也關注這場盛事，並在 Netflix官方社群的貼文按讚，讓台灣再度躍上世界舞台。





霍諾德101挑戰連「川普孫女」也在看！全程「最催淚1幕」讓她感動按讚

霍諾德攀至60樓與妻隔窗對望感動全球網友，就連川普18歲孫女凱伊也按讚。（圖／翻攝自臉書粉專《台北101》、翻攝自IG ＠netflix）

「如夢似幻」的一幕！霍諾德攀至60樓與妻隔窗對望感動全球網友

挑戰過程中，最感人的一幕莫過於妻子桑妮（Sanni McCandless）全程見證丈夫完成壯舉。Netflix在官方 IG釋出桑妮在台北101第60樓等候霍諾德的畫面，畫面中，兩人隔著玻璃對視，桑妮在窗內比出大拇指為丈夫加油，霍諾德則報以微笑，便繼續向上攀爬完成任務。這一幕感動無數網友，Netflix也在貼文中寫道：「這一幕如夢似幻：霍諾德在攀登台北101途中，於60樓與妻子桑妮隔空對望、確認彼此狀況」。

霍諾德101挑戰連「川普孫女」也在看！全程「最催淚1幕」讓她感動按讚

美國總統川普的18歲孫女凱伊不僅是高爾夫好手，更是具影響力的Z世代網紅。（圖／翻攝自IG ＠kaitrumpgolfer）

霍諾德挑戰101全球瘋 連川普18歲孫女凱伊都關注！

目前該篇貼文吸引超過26萬人按讚，就連美國總統川普的18歲孫女凱伊也來現身按讚。據了解，凱伊本身就是運動健將，從小練習高爾夫球。前年她到共和黨全代會上替川普助選，就曾透露常與爺爺比拚球技。她幽默分享，當兩人難分高下時，川普會試圖影響她時，但她會提醒爺爺：「我也是川普喔！」引發全場爆笑。此外，凱伊也是位Z世代網紅，在社群平台擁有超高人氣，她不時分享與川普打球的Vlog，不僅充滿話題性，更憑藉自身影響力，成為川普在年輕世代中最具號召力的助選員。





