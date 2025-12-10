川普完全知情？ 前美軍情報官爆料：外星混種人藏在你我身邊

葛魯希爆料，其中一個外星物種甚至已經與人類進行雜交繁殖。示意圖（pexels提供）

1位曾任美國情報官員的退役空軍少校葛魯希（David Grusch）近日投下重量級震撼彈，接受《福斯新聞》訪問時，直指具備外星和人類特徵的混種生命體已存在於我們之中，而總統川普對此項驚人事實早已「完全獲悉」。

真的有外星人嗎？

根據英國《太陽報》報導，葛魯希本身是一位吹哨者，他公開聲稱白宮數十年來持續掩蓋關於不明飛行物（UFO）的回收、外星生命體，以及生物遺骸的相關情報。他進一步透露，關於這些活動報告都曾送到川普的辦公桌上，他認為川普充分了解外星人及其意圖，並可能藉由公開這些被政府隱藏的祕密，成為「世界史上最具影響力的領導人」。

葛魯希認為川普充分了解外星人及其意圖。（白宮提供）

儘管過去的幾屆美國政府、軍方，甚至美國太空總署（NASA）始終堅稱人類從未與外星生命接觸，並一貫駁斥所有UFO的說法與理論，但葛魯希堅稱美國軍方不僅回收了不明飛行物和外星遺體，他甚至親眼審閱過情報報告、數據，以及非人類身體的照片。

葛魯希的爆料不只停留在回收載具的層面，他據稱還向國會議員說明，川普在第一個任期內就已聽取了關於眾多外星種族存在的簡報，其中一個物種甚至已經與人類進行雜交繁殖。

外星混種人長什麼樣子？

密蘇里州國會議員伯利森（Eric Burlison）曾公開支持葛魯希的說法，聲稱至少有4種外星物種被政府祕密記錄，其中包含一種被稱為「北歐人」（Nordics）的外星混種人，牠們有著淺色頭髮與皮膚。伯利森在一次訪談中表示，葛魯希雖然無法教導人類如何分辨身邊的人是否為外星混種，但他強調這些混種人確實生活在世界上。

值得注意的是，川普內閣時期的國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在一部即將上映的紀錄片預告中承認，不明飛行物曾飛越美國核設施上空。紀錄片的導演丹法拉（Dan Farah）更預言，川普證實外星生命的存在只是「時間問題」。

事實上，川普本人去年9月接受podcast採訪時，曾對解密外星人檔案表達了意願，他說：「我會那樣做。我很樂意那樣做。我必須那樣做。」然而，這項承諾至今尚未兌現。

