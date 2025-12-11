「川普完全知情！」前美軍情報官驚爆：外星混血兒藏身人群中

前美國前空軍情報官格魯西（中）曾在2023年7月26日出席眾院舉行的有關不明飛行物通報問題的聽證會，進行說明。路透社



外星人是否存在一直以來眾說紛紜，美國前情報軍官、退休空軍少校大衛・格魯西（David Grusch）近日受訪時直言，美國政府一直隱瞞不明飛行物的存在，外星生命生活在人類之中、且有外星人與人類「混血兒」的資訊。他並指出，現任總統川普「全面了解」這些事，若他公開披露美國一直隱瞞的外星人資訊，他可能很快就會成為「世界歷史上最有影響力的領導人」。

格魯西上月21日接受《FOX新聞》專訪指出，美國軍方不僅回收了不明飛行物和外星人屍體，他本人還親眼見到情報報告、數據，甚至非人類屍體的照片，他強調：「本屆政府成員非常清楚這一現實。當然，現任總統對這個問題非常了解。」然而，截至目前為止，歷屆白宮、美國軍方甚至美國國家航空暨太空總署都否認人類曾與外星生命接觸，或他們曾經從墜毀的UFO中回收外星技術的相關消息。

廣告 廣告

格魯西透露，川普總統在第一任期內甚至聽取了美國曾經回收墜毀不明飛行物的簡報，及關於多個外星種族存在，還有其中一個種族如何與人類「雜交」，甚至隱身於人類之中的情況。不過，川普在公開場合卻未承認他知道外星人存在，不僅在2024年6月受訪時，對有關不明飛行物和外星人接觸報導的真實性表示懷疑，甚至在同年9月被問到是否會解密有關外星人的文件時說：「當然，我會這麼做，我很樂意、我必須這麼做。」

據《每日郵報》報導，格魯西曾在空軍服役14年，之後在國家偵察局（NRO）擔任情報官員，並從2019年到2021年代表NRO參加了不明空中現象（UAP）特別工作組，但最終在得知美國政府某些部門阻止國會針對與外星人有關的事項進行監督後，他成為了一名吹哨者，並在2023年向國會作證，聲稱秘密政府部門幾十年來一直在進行UFO回收和逆向工程工作。

對此，密蘇里州國會議員埃里克·伯利森（Eric Wayne Burlison）先前也呼應了格魯西的說法，透露目前人類已知至少有四種外星物種存在。伯利森補充說，格魯西曾向總統簡要介紹了被稱為「北歐人」的外星人與人類混血種族存在，聲稱世界上確實生活著混血外星人，他們外表與人類相似，擁有白皙的皮膚和金色的頭髮。不過，當被問及人類如何分辨某人是否是外星混血兒時，格魯西並沒有回答。

伯利森並補充說，格魯西還描述了另一種被稱為「灰人」的外星種族，稱其比人類先進數千年，他們的外型矮小、皮膚呈灰色、眼睛又大又黑，且製造了反重力、用意念控制技術的飛行器。至於這些外星人是愛好和平的，還是帶著敵對意圖來到地球的，格魯西則並未透露，僅表示美國已經目睹了「各種複雜的活動」。

格魯西並在專訪中指出，他和一些人曾因揭露外星生命存在的真相，而受到恐嚇和人身傷害威脅，也有吹哨者聲稱不得不尋求法律保護，「因為你知道，我在工作和個人生活中都感到非常害怕。」

更多太報報導

Google空拍揭弊 她曝小港垃圾堆3年未清堆成山！市府說話了

全聯倉儲施工大火釀9死8傷 檢方起訴3公司14人批漠視工安：請求從重量刑

調查局破獲越南籍車手集團 16成員全數羈押