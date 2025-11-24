川普官員證實「DOGE」解散了 究竟達成多大成效沒人知

曾主導政府效率部裁減聯邦政府經費的馬斯克今年2月在保守派政治活動上揮舞阿根廷總統米雷伊（右下）送的電鋸，誇耀大砍政府預算的行動。路透社



美國總統川普年初授命金主、全球首富馬斯克率領「政府效率部」（DOGE）大幅裁撤聯邦機構和職位，一度引發各部門運作混亂以及多起官司紛湧而至。川普政府官員近日證實，DOGE部門已經解散。至於DOGE是否已完成減少政府赤字的目標，則沒人知道。

路透社週日（11/23）報導，美國人事管理局局長庫波（Scott Kupor）本月稍早證實，DOGE「已經不存在了」。庫波說，該部門「已不再是一個集中化實體」。這也是川普政府首次證實DOGE已解散，距離DOGE的2026年7月合約到期還有8個月時間。

庫波還說，政府沒有更多裁員計畫：「目前沒有裁員目標。」

報導指出，DOGE聲稱已減少數以百億美元計的政府支出，但並未對外提供計算數據，以至於外部財政專家難以確認真實數字。

DOGE可說是川普重返白宮後所祭出的第一把大刀，由馬斯克（Elon Musk）領軍的團隊大砍聯邦機構和資金。最令人意外的就是直接裁撤全球最大援外機構、美國國際開發總署（USAID）。

馬斯克今年2月還從阿根廷總統手上接下一把電鋸，象徵會大刀闊斧裁減冗員和官僚機構。但自馬斯克今年5月離開DOGE領導職務並一度和川普撕破臉後，DOGE的動作轉趨低調，主要工作人員也被調至其他部門。

川普今年8月簽署行政命令成立新部門「國家設計工作室」（National Design Studio），任命DOGE要角之一、Airbnb共同創辦人傑比亞（Joe Gebbia）帶領此部門，負責美化政府網站。原DOGE代理主管葛利生（Amy Gleason）則改任衛生部長小羅勃甘迺迪的幕僚。

