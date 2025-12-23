川普宣佈建造新型戰艦 專家潑冷水：辦不到

美國總統川普，22日宣佈要建造「川普級」戰艦，不過根據美國業內人士評估，川普的許多構想，以美國造船業目前的條件，「根本辦不到」。

美國總統川普22日宣布將建造新一代的「川普級」（Trump class）戰艦計畫，此外，還將建造新一級航空母艦。美國政治新聞網站「POLITICO」引述專業人士的評論指出，無論是「川普級」戰艦或是新型航艦，都屬於規模極其龐大的產業工程，川普宣稱要在兩年半之內交船，專家直言「不可能」。（葉柏毅報導）

報導說，美國國防部目前並沒有編列相關的造艦經費預算，使得相關工程何時展開，以及如何展開，仍然不明朗。川普宣稱，未來「數年」內，至少將建造25艘川普級戰艦，並宣稱可以在「兩年半內」交付。不過，根據兩名業內人士的說法，川普級戰艦，目前連工程設計都還沒有完成，以這樣的時程，想要在兩年半內交艦，幾乎是不可能的任務。

此外，美國海軍長期以來，一直難以在預算內按時造艦，目前所有正在建造中的海軍艦艇，至少都落後原定進度一年，造船廠多年以來，也苦於無法招募到，與留住足夠的人力，投入生產線，但川普與海軍部長費蘭，似乎並不認為這是會是個問題。

在不少國防工業人士看來，川普所構想的工作規模，「不切實際」。美國眾議院軍事委員會民主黨籍眾議員考特尼就指出，川普提出的造艦計畫「含糊」，簡直像是在畫大餅。他表示，恢復建造戰艦的提案中，有許多需要國會仔細審查的問題。考特尼並進一步指出，美國海軍在1944年停止建造戰艦，以及當年雷根總統的600艘艦隊計畫，沒有納入戰艦，「都是有原因的」。