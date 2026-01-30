川普宣佈進入「緊急狀態」 對供應古巴石油國家課關稅

川普第二任期，將關稅作為外交政策主要工具。

美國總統川普簽署行政命令，宣佈國家進入緊急狀態，威脅要對任何向古巴供應石油的國家徵收關稅，另外，川普聲稱，將取消所有加拿大製造飛機的認證，還威脅要對這些飛機徵收50%關稅，直到美國製造的灣流飛機，在加拿大獲得認證。（戚海倫報導）

美國總統川普今天威脅，要對向古巴供應石油的國家徵收新關稅，加劇了對這個共產黨統治島國的施壓行動。路透社報導，這項根據國家緊急狀態聲明下的行政命令授權的舉措，沒有具體規定任何關稅稅率，也沒有點名指出哪些國家的產品，可能面臨美國關稅。

月初美軍在一次致命突襲中，逮捕了委內瑞拉領導人馬杜洛，這鼓舞了川普，他一再談到，要對古巴採取行動，並且向古巴領導人施壓。川普最近說，古巴很快會衰落，還說，委內瑞拉曾經是古巴最大石油供應國，但最近沒有向古巴輸送石油或資金。川普在第二個總統任期，一直把關稅威脅作為外交政策工具。

美國有線電視新聞網CNN報導，川普表示，將取消所有加拿大製造飛機的認證，威脅要對這些飛機徵收50%關稅，直到美國製造的灣流飛機在加拿大獲得認證為止。川普在社群平台表示，加拿大實際上正透過同樣的認證程序，禁止灣流飛機在加拿大銷售。如果出於任何原因，情況不能立即糾正，他將對所有銷往美國的飛機向加拿大徵收50%的關稅。