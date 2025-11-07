川普宣佈2藥廠減肥藥大減價 高層主管突昏倒記者會中斷

川普在美東時間6日，在白宮橢圓形辦公室宣佈減肥藥降價時，一名「諾和諾德」藥廠的高層突然昏倒，連川普都被嚇了一跳。

美國總統川普，美東時間6日在白宮橢圓形辦公室宣布，已經與「諾和諾德」及「禮來」兩間藥廠達成「大幅調降減肥藥售價」的協議，不料在場的一名「諾和諾德」高層，突然暈倒在地，使記者會一度中斷。

綜合美國媒體報導，事發當時，禮來藥廠執行長「瑞克斯」正在台上發言時，突然，站在川普身後的諾和諾德醫療主管「芬德雷」忽然倒下，在場的其他人立即上前協助，抬起芬德雷的雙腳，讓他躺在地上；白宮醫療小組也迅速前往處理，川普看起來相當關心芬德雷的狀況，記者則是被請出會場。

白宮發言人李威特證實會中「有一家公司的代表昏倒了，不過預期會完全康復」。記者會重新開始後，川普解釋，芬德雷「只是有點頭暈」，他後來狀況已經恢復了。