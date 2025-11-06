川普宣告「讓美國加密幣變偉大！」美中貨幣霸權戰邁向數位時代

美國與中國的人工智慧（AI）競爭，如今正延伸到加密貨幣領域！（圖／達志／美聯社）

美國與中國的人工智慧（AI）競爭，如今正延伸到加密貨幣領域！美國總統川普（Donald Trump）在上週與中國國家主席習近平會晤後，宣告他要「讓美國的加密貨幣產業變得偉大」（Make crypto great for America），預示著美中2國的「加密貨幣主導權之爭」即將展開。

據《CNBC》報導，川普於美東時間5日接受《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）訪問時表示：「我要讓美國的加密貨幣產業變得偉大，就像我們稱霸人工智慧領域一樣，在加密貨幣上我們也是第一，我希望繼續保持這樣的地位。我不希望中國或任何其他國家奪走它。」

不論川普是否真心將北京視為威脅，他的言論正值中國再度釋出有關加密貨幣野心的新訊號。自2021年起，中國大陸已全面禁止國內加密貨幣交易，但其特別行政區香港則維持相對開放的「受管制發展模式」，以鼓勵數位資產創新。

3日，香港再度放寬限制，允許持牌虛擬資產交易平台，可直接與全球加密貨幣交易所連結，並可掛牌新數位資產及香港監管的穩定幣（stablecoin），不再要求過去12個月的營運紀錄。這項宣布與香港第10屆「金融科技週」（FinTech Week）同期登場。

香港在跟進美國政策上動作迅速。去年，香港批准了可追蹤比特幣現貨的交易型基金（ETF），並在美國之前近3個月率先核准以太幣（Ether）現貨ETF交易。

報導補充，比特幣（Bitcoin）被視為「數位黃金」，是最具代表性的加密貨幣。而以太幣則運行於以太坊（Ethereum）網路上，不僅能作為支付手段，也可作為「燃料」（gas）支付智能合約運算費用。

以太坊基金會（Ethereum Foundation）共同執行董事史坦查克（Tomasz K. Stańczak）在2日的數位資產論壇上指出，目前超過6成的穩定幣運行於以太坊網路。

根據數位資產投資公司「SNZ Holdings」的首席投資長Gavin Wang的說法，該論壇約有300名與會者，其中近7成來自傳統金融界。這與早期以軟體開發者為主的加密活動形成鮮明對比。論壇同時宣布成立「以太坊香港中心」（Ethereum Hong Kong Hub），作為培育新創公司的協作空間，顯示香港正加速成為亞洲加密產業的重要樞紐。

美國知名大型加密會議「Consensus」也首次登陸香港，並宣布2026年將再度舉辦，顯示全球產業對香港角色的重視。

不過儘管熱度高漲，加密資產規模仍遠小於傳統市場。全球加密貨幣總市值尚未突破4.5兆美元，而全球股票市值則高達101.52兆美元。近幾週，比特幣價格更因美中貿易緊張，及AI股泡沫疑慮而大幅下跌，短暫跌破10萬美元，為自6月底以來首見。

「我認為AI與加密貨幣的投資者其實是同一群人，」亞洲投資基金「NextGen Digital Venture」（NDV）創辦合夥人Jason Huang說道，「等到AI熱潮稍退，加密貨幣就會回來。」

Jason Huang的投資基金NDV在截至2025年3月的2年間成長375.5%，表現比比特幣同期漲幅高出逾60%，目前他正籌備第2支基金。他指出，許多投資人來自中國富裕階層，儘管市場波動，認購仍持續增加。他也提到，即便上月市場出現「史上最大單日清算」，且超越FTX得崩潰規模，他的基金仍僅下跌個位數百分比。

報導指出，下一階段的競爭或許不再是「幣價」之爭，而是「控制權」之爭。各國政府日益傾向以自身法幣為擔保的穩定幣，掌控數位資產流通。

香港今年積極推進穩定幣政策，與美國的《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（Genius Act，俗稱《天才法案》）相呼應，該法案旨在支持美元掛鉤穩定幣。這場競爭正把美元與人民幣之間的貨幣霸權戰推向數位時代。

對此，紐約大學法學院（New York University School of Law）兼任教授Winston Ma分析：「雙方都試圖擴大本國貨幣的使用範圍，建立各自的全球用戶生態系。」

不過他也強調，北京仍難以讓民眾大規模採用數位人民幣（digital yuan），這種由中國央行發行的數位貨幣旨在取代部分現金交易，並加強金融監管。Winston Ma補充，「當美元穩定幣真正普及時，也可能面臨相同挑戰。」

根據「全球銀行金融電信協會」（SWIFT）數據，2025年9月美元仍占全球支付總額近半，人民幣則上升至第5名，佔3.17%。

上週，中國人民銀行行長潘功勝在推廣數位人民幣時，對穩定幣持保守態度，重申中國對投機性虛擬貨幣交易的嚴格限制。

然而，比特幣區塊鏈資料顯示，中國仍是全球第3大比特幣挖礦國，僅次於美國與俄羅斯。而這項數據恐怕不會被川普忽略。據《富比士》（Forbes）估計，川普本人持有約8.7億美元的比特幣，為全球最大個人持有量之一。

