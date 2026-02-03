川普宣布下調印度關稅！美股道瓊勁揚515點、台積電ADR漲3.27％

美股四大指數2日全部收高，台積電ADR上漲3.27%，收在341.36美元。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 在金價、白銀與比特幣劇烈震盪、企業財報密集發布以及美國聯邦準備理事會（Fed）前景仍具不確定性的背景下，美國亮眼的1月製造業數據提振了市場樂觀情緒，並推動美國股市止跌回升，四大指數2日全部收高。台積電ADR上漲3.27%，收在341.36美元。

綜合媒體報導，近期金價、白銀劇烈震盪，區塊鏈概念股走弱，比特幣上週末一度跌破 8 萬美元，最新價格回升至每枚 7.8 萬美元上方。稀土礦商股價上揚，傳美國總統川普（Donald Trump）宣布啟動120億美元（約新台幣3792億元）關鍵礦產儲備計畫，以減少對中國的依賴。

川普也表示，美國和印度已達成貿易協議，印度輸入美國商品關稅稅率將從25%降至18%，而美國將取消因印度採購俄羅斯原油而對其額外徵收 25% 關稅。另一方面，由於上週末國會未能通過撥款法案，美國政府已經部分停擺，原定本6日公布的美國非農就業報告料將延後發布。

本週企業持續公布財報，迪士尼業績超出預期，其串流媒體部門收入強勁，但公司警告，迪士尼在美國國內主題樂園的國際遊客人數將下滑，且電視與電影部門的獲利可能下跌，迪士尼2日股價崩跌7.40%，收在104.45美元。Google上漲1.68%，股價創下歷史新高，亞馬遜上漲1.53%，Google與亞馬遜都將在本週公布財報。輝達下跌2.89%，收在185.61美元。

美股2日收盤，道瓊工業指數上漲515.19點，或1.05%，收在49407.66點。那斯達克指數上漲130.292點，或0.56%，收在23592.11點。標普500指數上漲37.41點，或0.54%，收在6976.44點。費城半導體指數上漲136.02點，或1.70%，收在8134.49點。

