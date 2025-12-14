川普宣布促成泰柬停火遭打臉 泰總理：沒達成協議

泰柬邊境衝突再起，雖然美國總統川普宣布促成停火，但泰國總理阿努廷卻否認說目前沒有達成任何協議。面對說詞不一停火沒著落，泰柬民眾感到無奈，馬來西亞首相安華也呼籲雙方停止敵對行動，避免局勢升高。

柬埔寨民眾因為泰柬衝突撤往避難所，等待領取捐助的物資。（圖／達志影像美聯社）

泰柬邊境衝突持續升溫，雙方皆指控對方挑起戰事，導致大量民眾被迫撤離家園。泰國與柬埔寨邊境地區戰火不斷，街道空蕩，店家關門，村鎮如同鬼城。美國總統川普宣稱促成停火協議，卻遭泰國總理阿努廷直接否認，強調從未達成任何協議。泰方更指控柬埔寨埋設地雷造成泰國士兵傷亡，堅稱反擊行動合理，而邊境衝突已迫使約15000名民眾逃往避難所，居民們紛紛呼籲和平。

泰柬邊境地區目前情況緊張，大部分店家已拉下鐵門，路上僅有少數車輛行駛，整個地區彷彿變成鬼城。泰國軍方釋出最新影像，指控柬埔寨轟炸泰國平民區，畫面中可見燃燒的建築物、破碎的房屋，以及多名傷者緊急送醫的情況。

美國總統川普日前宣布已促成泰國與柬埔寨達成新的停火協議，但這項宣告很快被泰國否認。泰國總理阿努廷明確表示，目前沒有任何停火談判，也沒有達成任何協議，與川普的通話僅是單純更新目前情勢。在川普發文後不到幾個小時，阿努廷就公開駁斥，並誓言將繼續與柬埔寨作戰。

泰方強調，造成泰國士兵傷亡的地雷是由柬埔寨埋設，並非如川普所稱的「意外」，因此他們的反擊是合理的。泰國外交部長希哈薩表示：「我們為川普總統提出的一些說法感到遺憾也很失望，在我們看來，他推文中的內容並沒有準確反映實際情況。」

這場衝突已迫使大量居民撤離家園。據當地官員表示，目前有約15000人在避難所尋求庇護。避難所內做了許多安排，主要目的是為了安撫民眾情緒，減輕他們的心理壓力。在避難所中，柬埔寨民眾排隊等待領取物資，臉上寫滿對未來的不安。

許多民眾表達了對和平的渴望。一位民眾表示，希望和平，也希望停火能夠立即生效。另一位民眾則說，希望這一切能停下來，真的很希望能停下來，現在又開始出現巨大的聲響了。

在泰柬停火仍無著落的情況下，馬來西亞首相安華已分別與柬埔寨和泰國總理通話，希望雙方停止敵對行動，避免局勢進一步升級。

