川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
川普總統9日宣布，他將要求信用卡公司自1月20日起，最高只能收取10%的利率，兌現他在競選期間的承諾。此舉可望為美國人民省下數百億元，然而也立即引發華爾街與信用卡公司的反對，這些業者原本都是他的忠堅支持力量。
川普9日在自家社群網站「真實社群」發文表示，「從2026年1月20日起生效，身為美國總統的我要求設定為期一年的信用卡利率上限10%。」他強調，「不能再讓美國人民遭到信用卡公司收取20%、甚至30%利率的剝削。」
1月20日是川普本屆就任一周年紀念日。他在2024年大選獲勝時曾承諾要將信用卡公司利率上限限制在10%，但是遭到幕僚反對，表示此一決定需要經過國會同意。
川普9日並沒有說明是會透過行政命令或立法程序來實現這項政策，也沒有透露要以什麼方式讓信用卡公司聽命。不過他此舉已引發華爾街與信用卡公司的強力反對。銀行業者表示，在經濟前景堪憂下，川普總統此舉只會對低收入民眾造成傷害，因為這樣反而會限制他們的信用卡額度，迫使他們轉向其他成本高昂的管道求助，例如發薪日貸款與當鋪。
這些業者都是川普的支持者，他們在2024年大選期間對川普陣營大力捐輸，同時也表態支持川普第二任總統任期的政策。不過共和與民主兩黨人士近來都不斷對信用卡公司收取利率太高表示憂慮。民主黨陣營更是抨擊川普沒有兌現他2024年的大選承諾。
根據專家在川普2024年大選期間做出要限制信用卡公司利率承諾時的研究，如果信用卡利率上限為10%，可以為民眾省下近1000億元的支出，而且信用卡公司仍然可以獲利，不過信用卡公司提供給消費者的優惠力度可能會有所減弱。
根據消費者金融保護局(Consume Financial Protection Bureau)的資料，2024年全美持有信用卡的人數達1.95億人，信用卡利息支出達1600億元。紐約聯邦準備銀行在去年第三季的資料則顯示，全美信用卡債務達到1.23兆元，是歷來最高。
美國民眾目前的信用卡利率是在19.65%到21.5%之間，由於聯準會降息，過去一年間已有所下降，但是仍是1990年代中期開始追蹤信用卡利率以來的最高，而在10年前，美國民眾的信用卡利率平均只有12%。
