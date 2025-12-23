川普宣布停建5離岸風電案 稱有國安方面疑慮

美國內政部22日宣布，將會凍結5個離岸風電計劃的合約。理由是國防部認為風電機的扇葉運動以及表面的反射，會產生雜波，讓雷達無法偵測威脅，因此有國家安全上的疑慮。

這5項位於美國東岸的計劃，價值大約250億美元，目前都還在興建當中。完工以後，預計將會為數百萬戶美國家庭提供電力，並且創造大約1萬個就業機會。因此，這個毫無預警的決定，讓許多風力發電的工作人員感到錯愕。

風電計畫工作人員凱文表示，「這可不是我期待的聖誕禮物，早上起來發現這件事情，是今年很困難的時刻，我想這令人很震驚。」

有工作人員指出，離岸風電在各國已經行之有年，但沒有任何國家曾經提出風機有類似的疑慮。

有當地官員也表示，相關計劃在幾年前就通過層層審查，現在才發現有問題的機率應該不大。

康乃狄克州總檢察長湯偉麟指出，「你覺得幫你家申請建築執照很難嗎？那想想看，要在聯邦和州層級取得全面許可，需要多少條件，這可是個耗資數十億的巨型風電廠計劃。」

民主黨籍參議員布魯孟索說，「停止風電計劃將會拉高電價，讓數千人失去工作、浪費重要的資源，還發生在這些計劃將近完工的時候，我們要及早停止這件事。」

川普向來不相信全球暖化，更曾批評再生能源是世紀騙局。過去1年已經終止大量的綠能補貼，也表示不會再批准新的風電或太陽能計畫。

週一美國政府的重大宣布，為原本就壓力沉重的美國離岸風電產業，再度投下震撼彈。

