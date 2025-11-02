川普宣布停產一美分銅板！ 美國零售業者「找不出錢」苦撐
美國政府宣布停止生產「一美分硬幣」後，全美各地加油站、速食店與大型零售通路正為調整價格與找零制度而手忙腳亂。部分業者擔心，在現金交易時必須「四捨五入」處理金額，恐將侵蝕獲利。
根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）今年稍早決定終止一分錢硬幣的鑄造，導致銅板供應迅速短缺，超出零售業者預期。全國零售聯合會（National Retail Federation, NRF）指出，無論城市或鄉村地區都受到影響。部分餐飲業公會成員更對「銅板荒」表示憂心。
NRF政府事務資深主管鄭迪倫（Dylan Jeon）表示，「只要接受現金付款的商家，都得面臨這個問題。」多家便利商店與超市已在門市張貼公告提醒顧客，其中一家美國賓州家族經營的連鎖便利商店「Sheetz」張貼告示稱：「美國鑄幣局將不再生產一分錢，我們的零錢不足！」並鼓勵民眾改用電子支付、或將零錢捐作公益，甚至提供「以一美元換取自助飲料」活動。
威斯康辛州的「Kwik Trip」則宣布，中西部地區約850家門市將現金交易金額四捨五入至最接近的五分錢；達拉斯一家門市張貼告示：「美國財政部已停止製造一分錢，我們可能出現零錢短缺。」
全美大型超市龍頭「Kroger」也指出，正評估短缺影響，目前部分門市要求顧客準備「剛好找零」的金額；包括維吉尼亞州亞歷山卓市一家CVS藥局，也張貼了類似公告。
對此，美國財政部目前對此未做回應。而包括加拿大、澳洲、愛爾蘭及紐西蘭等國，早已陸續淘汰最低面額的硬幣，現金交易金額統一四捨五入至五分錢，但電子支付仍維持原價，此舉大幅減少造幣成本並簡化找零流程。
然而，在美國若全面取消一分錢，零售商將需調整收銀系統並明確告知消費者。不過，加州、紐約州及伊利諾州等地仍有「消費者保護法」要求商家提供「精確找零」，使零售業者陷入法律灰色地帶，這也可能會對交易量大的企業造成重大損失。
NRF表示，這些規定讓業者不敢隨意調整價格或金額，否則恐遭罰款或引發顧客不滿。該協會正遊說白宮與國會儘速釐清相關規範。
另一方面，川普政府雖已下令停止生產，但根據法律，國會仍保有最終決定權，若要永久停產仍需立法通過。鑄幣局在5月已完成最後一批銅板原胚的訂製，而聯邦儲備銀行部分地區據點已停止向銀行配送一分錢硬幣。
目前美國境內仍流通約1,140億枚一分錢，但使用率極低。由於製造一枚銅板平均成本高達3.69美分，遠高於其面值，政府估算停止鑄造一分錢，每年可節省約5,600萬美元。
