川普宣布允許輝達對中國出口H200晶片 25％收益將支付給美國政府

圖為輝達執行長黃仁勳在白宮會見總統川普的資料照。 翻攝 X@ClayTravi

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）8日宣布將放行人工智慧（AI）龍頭輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國。他今天宣布，已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」。

川普今天下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他已告訴習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達向中國及其他國家的經批准客戶出口其H200產品，其中「25%的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」，川普還說：「習主席作出了正面回應！」

廣告 廣告

川普指稱，美國前總統拜登（Joe Biden）政府要求美國企業生產「降規」產品是「糟糕的點子」，拖慢創新。川普政府「將保護國家安全、創造美國工作機會，並保持美國在AI領域的領先地位」。輝達在美國的客戶已著手使用該公司「令人驚嘆、極為先進的Blackwell晶片，很快也會開始使用將推出的Rubin晶片」，這兩款晶片都不屬於這項協議的一部分。

川普提到，美國商務部正在敲定細節，同樣的方式也將適用超微（AMD）、英特爾（Intel）等其他美國企業。川普與習近平10月底在韓國釜山達成貿易與科技戰休兵後，兩國關係出現緩和跡象。川習兩人並於11月底再次通話。路透社稍早引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達的H200晶片出口到中國。

知情人士向路透社表示，美方官員認為，開放H200出口可在完全不出口美國晶片與出口最先進的Blackwell系列晶片之間取得折衷；若完全不出口美國AI晶片，反而可能助長華為在中國本土推動AI晶片取代。不過，華府對中強硬派擔憂，若出口更先進的AI晶片至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是拜登政府對這類出口設限的主要原因。

此外，美國智庫「進步研究院」（Institute for Progress）昨天發布的報告指出，H200效能是目前仍可合法出口中國的最先進晶片H20的近乎6倍；若H200開放出口中國，中國的AI實驗室將有能力打造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本也將因此提高。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

德法專家：解放軍雷達鎖定事件不僅針對日本 帶有對美衝突陰影

中共統戰部不只對付台灣 美媒：每年百億美元在美國進行影響力作戰