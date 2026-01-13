川普宣布取消美伊會談！ 喊話伊朗民眾「繼續抗議」：援助正在路上

川普宣布取消美伊會談，喊話伊朗民眾「繼續抗議」。（翻攝自白宮臉書）

伊朗民眾日前為了抗議通貨膨脹走上街頭，沒想到政府竟暴力鎮壓，截至目前已經造成千人死傷，引國際關注。美國總統川普也在昨（13）日發文聲援，「請繼續抗議，援助正在路上」。

伊朗暴力鎮壓引關注！ 當局首公開死傷人數

綜合外媒報導，伊朗近期爆發了全國性的反政府示威，而當地政府選擇了「血腥鎮壓」，甚至將網路中斷，還切斷電話線路。伊朗近期也首度公開，包含民眾、維安人員在內，已經有約2000人喪生，這也是伊朗當局首次公開相關訊息。

川普先前則宣布，任何與伊朗有貿易往來的國家，都將面臨「所有與美國進行的業務」加徵25％關稅，且這項命令為「最終命令」並且立即生效，另外，他也要求所有美國公民「立即離開伊朗」。

取消美伊會談！ 川普喊話伊朗抗議民眾「援助即將要到來」

川普昨天還發文，請伊朗民眾繼續抗議，並且要記住那些虐待他們的人的名字，「伊朗的愛國者們，請繼續抗議，奪回屬於你們的機構，援助即將要到來」。不過，川普在文中並沒有提到是什麼樣的援助。

川普也提到，在「沒有意義的殺戮」停止之前，他已經取消與伊朗官員的所有會面，另外，他也向伊朗人員喊話，「請記得殺人犯、施暴者的名字，他們將會付出慘痛的代價」。

